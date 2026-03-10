Piden expropiar predio de calzada San Antonio Abad para vivienda social

Un grupo de personas integrantes de la Unión de Lucha Vecinal del Valle del Anáhuac exigieron que el Gobierno de la Ciudad de México expropie el predio Calzada San Antonio Abad 124 y que desarrolle un proyecto de vivienda social.

Los manifestantes cerraron la circulación de Calzada San Antonio Abad con dirección norte, justo frente al edificio en demolición que el lunes colapsó y provocó la muerte de tres trabajadores y lesiones en otro.

Predio en calzada San Antonio Abad. Jonás López

Armando Contreras, líder la organización, consideró que desarrollar un proyecto de vivienda social ayudaría a combatir la gentrificación y a beneficiar a vecinos de colonias como Tránsito, Obrera y Esperanza.

Expropiación luego de la tragedia

Predio en calzada San Antonio Abad. Jonás López

Consideró que el Gobierno tiene motivos para expropiar el predio luego de la tragedia ocurrida.

La propuesta es que el propio Gobierno lo expropie o se lo pague al dueño, para vivienda de interés social, no necesariamente para nosotros, pero sí, para ayudar a la gente trabajadora a que tenga una vivienda en esta zona. Con eso se combatiría un poco la gentrificación”, consideró.

Después de unos minutos, los manifestantes liberaron la vialidad.

¿Qué pasó en Calzada San Antonio Abad 124?

Predio en calzada San Antonio Abad. Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib

El 9 de marzo de 2026 se registró el colapso de un edificio ubicado en Calzada San Antonio Abad 124, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. El inmueble estaba siendo demolido debido a daños estructurales acumulados desde los sismos de 1985 y 2017, cuando parte de la estructura se vino abajo durante los trabajos que realizaban los trabajadores en el lugar.

En el momento del derrumbe había 13 personas dentro del edificio, la mayoría trabajadores que participaban en la demolición. Tras el colapso, cuatro de ellos quedaron atrapados entre los escombros, lo que activó un amplio operativo de rescate con la participación de bomberos, personal de Protección Civil, policías y equipos de búsqueda con binomios caninos.

Uno de los trabajadores fue rescatado con vida y trasladado a un hospital, mientras que tres más murieron al quedar sepultados por la estructura que colapsó. Las labores de búsqueda y recuperación de víctimas se prolongaron durante varias horas hasta localizar a todos los trabajadores atrapados.

Debido al riesgo en la zona, autoridades capitalinas acordonaron el área y evacuaron a decenas de personas de edificios cercanos como medida preventiva. Posteriormente, la Fiscalía de la Ciudad de México inició una investigación para determinar si el derrumbe se debió a fallas en el proceso de demolición, a las condiciones estructurales del inmueble o a posibles irregularidades en las medidas de seguridad durante los trabajos.

*mvg*