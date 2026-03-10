Quitan campamento relacionado con 'rocazos' en Circuito; pero faltan acciones

En los últimos días, varios conductores que circulan por Circuito Interior, en la Ciudad de México, comenzaron a alertar sobre sujetos que estaban arrojando piedras y rocas desde puentes peatonales directamente a los autos que pasaban por la vialidad.

Algunos automovilistas compartieron que las piedras habían golpeado parabrisas y carrocerías, dejando daños fuertes en los vehículos e incluso provocando momentos de pánico mientras circulaban.

Quitan campamento Especial

Detuvieron a 2 agresores

Luego de varias quejas ciudadanas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México activó un seguimiento especial con apoyo de las cámaras del C5 y de los Centros de Comando y Control (C2).

Gracias al monitoreo de las cámaras de videovigilancia, operadores del C2 Poniente detectaron a un hombre en un puente sobre Circuito Interior con dirección al sur. En las imágenes se observó claramente cuando tomó un objeto y lo lanzó hacia los autos que circulaban abajo.

Agresores Especial

De inmediato se avisó a policías en campo, quienes se trasladaron al lugar. Al llegar al cruce con Paseo de la Reforma, los oficiales encontraron a una mujer que conducía un vehículo blanco.

La conductora les explicó que vio caer un objeto desde arriba y frenó, pero la piedra terminó impactando la parte delantera del auto, causando daños en la zona de los faros de niebla. En ese momento esperaba a su aseguradora para reportar lo ocurrido.

Mientras tanto, los monitoristas siguieron la pista del sospechoso y lograron ubicarlo sobre Circuito Interior, en la colonia Bosque de Chapultepec Primera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, donde finalmente fue detenido.

Se trata de un sujeto de 29 años, quien dijo ser ciudadano hondureño.

En otro punto, operadores del C2 Centro detectaron a otra persona con un comportamiento extraño sobre Circuito Interior, a la altura de Río Pánuco, en la colonia Cuauhtémoc.

Según las cámaras, el sujeto se acercaba y se alejaba de los vehículos que pasaban a alta velocidad, hasta que en un momento lanzó un objeto hacia la vialidad.

Policías realizaron un operativo de búsqueda en la zona y lograron ubicarlo poco después en el cruce de Río de la Plata y Río Lerma, donde fue detenido al coincidir con las características físicas y la vestimenta captadas en video.

Tras su detención, los dos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que ahora determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

Aunque estos dos sujetos fueron detenidos NO SE SABE si son los únicos que lanzaban rocas a los automovilistas por lo que muchos que pasan constantemente por esa zona de Circuito Interior viven con temor a que les caiga un rocazo en su auto.

Murió un conductor

Fue el pasado 18 de febrero cuando un conductor murió luego de sufrir un paro cardiaco presuntamente provocado por el susto cuando una piedra impactó el parabrisas de su vehículo.

El incidente ocurrió a la altura de la colonia Condesa, también sobre Circuito Interior, y fue uno de los casos que provocó la preocupación entre automovilistas que circulan diariamente por esa importante vía.

La alcaldesa de Cuauhtémoc pide apoyo

Ante la situación, la alcaldesa de Cuauhtémoc también se pronunció en redes sociales, donde reconoció que las agresiones con piedras ocurrían en la zona.

Según explicó, Ayer retiraron un campamento desde donde presuntamente salían algunas de estas agresiones, pero aseguró que la alcaldía necesita apoyo de otras instancias.

Entre sus declaraciones señaló que han solicitado apoyo a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) sin obtener respuesta, además han pedido coordinación con otras autoridades, pero aún no llega, dijo. Añadió que no hay refugios ni programas suficientes para atender el problema.

La alcaldesa concluyó que una sola alcaldía no puede enfrentar por sí sola una situación de este tipo, por lo que pidió corresponsabilidad entre las distintas autoridades.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades informaron que habrá mayor vigilancia en puntos estratégicos de Circuito Interior, especialmente en puentes peatonales y zonas donde se han registrado los ataques.

El objetivo es evitar nuevos “rocazos” contra automovilistas y garantizar la seguridad de quienes circulan diariamente por dicha vialidad.

