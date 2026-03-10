Mala calidad del aire en CDMX y Edomex este martes, ¿activan Contingencia?

Este martes 10 de marzo del 2026 se registra mala calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex); los contaminantes que se encuentran en el aire son O3, PM10 Y PM2.5.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico indicó que debido a la contaminación que persiste hoy en el Valle de México, hay un riesgo alto para la salud.

¿Dónde hay mala calidad del aire?

Mala calidad del aire en CDMX y Edomex. Especial

En casi todas las estaciones tanto en la CDMX como en el Edomex se registra mala calidad del aire. Estas son:

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Cuauhtémoc

Venustiano Carranza

Miguel Hidalgo

Álvaro Obregón

Tláhuac

Iztapalapa

Atizapán

Cuautitlán Izcalli

Naucalpan

Anexo cd Tlalnepantla

Nezahualcóyotl

Ecatepec

Tlalnepantla

Tultitlán

En tanto, Tlalpan, Ecatepec, Coacalco permanecen en ‘aceptable’.

¿Contingencia Ambiental activada?

Pese a las malas condiciones del aire en el Valle de México, hasta el cierre de esta nota no se ha informado sobre la activación de la Contingencia Ambiental.

Autoridades recomiendan estar pendientes de los canales oficiales de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) por si hay algún cambio.

Cabe destacar que, de activarse Contingencia, aplicaría este miércoles 11 de marzo el programa Doble Hoy No Circula.

Recomendaciones

Ante mala calidad del aire en el Valle de México, las autoridades de salud y medio ambiente recomiendan tomar medidas para reducir la exposición a contaminantes, ya que pueden provocar irritación de ojos, problemas respiratorios y empeorar enfermedades como asma o cardiopatías.

Reduce la exposición al aire contaminado

Evita salir o permanecer mucho tiempo al aire libre si no es necesario

Suspende o reduce ejercicio y actividades físicas al aire libre.

Evita actividades al aire libre entre 13:00 y 19:00 horas, cuando suele haber mayores concentraciones de contaminantes.

Niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias deben permanecer principalmente en interiores.

Cuida el ambiente dentro de casa

Mantén puertas y ventanas cerradas en horas de mayor contaminación.

Si usas aire acondicionado, ponlo en modo recirculación.

Evita fumar dentro de casa o en espacios cerrados.

Procura mantener los espacios ventilados cuando la calidad del aire mejore.

Protege tu salud

Hidrátate bien y consume frutas y verduras.

Evita usar lentes de contacto si hay irritación ocular.

Si necesitas salir cuando la calidad del aire es muy mala, puede usarse cubrebocas para disminuir la inhalación de partículas.

Si presentas síntomas como tos persistente, dificultad para respirar o dolor en el pecho, acude al médico.

Ayuda a reducir la contaminación

Evita usar el auto si no es necesario o comparte transporte.

No quemes basura ni materiales.

Mantente informado sobre las medidas de contingencia ambiental, como el “Hoy No Circula”.

