Diputados chocan en Donceles por asistir a cumbre en Congreso de EU

La participación de dos diputados de oposición en la Cumbre 'Combatiendo el Narcoterrorismo' (Combating Narco-Terrorism Summit), organizada por la Conferencia de Acción Política Conservadora, CPAC, en el Congreso de Estados Unidos, generó una intensa confrontación en el Congreso de la Ciudad de México: Morena los acusó de convalidar la ideología de 'ultraderecha y anti inmigrante' de CPAC, y los opositores afirmaron que fueron para exponer la crisis de inseguridad que hay en México.

El diputado migrante, el panista Raúl Torres, quien asistió al foro en Washington DC expuso “hay que decirlo muy claro, en el foro se habló de México, del narcoterrorismo, no puede haber comercio si hay violencia, si hay inseguridad, se tiene que cambiar la narrativa de qué es México. Eso no lo ha hecho el gobierno mexicano”.

Raúl Torres, diputado migrante en Congreso CDMX.

Sanciones en el papel

Y explicó que en el foro de CPAC la oposición mexicana propuso que “haya una cláusula democrática en la revisión del Tratado de Libre Comercio (...) es decir, que, si un Estado firmante viola los derechos humanos, tienen presos políticos y sobre todo tienen nexos con el crimen organizado, existan sanciones en el papel y eso es bien visto por demócratas y por republicanos (...) y también por los mexicanos”.

En contraste, la vicecoordinadora de la bancada de Morena, Brenda Ruiz, declaró en tribuna: “los de la fachobancada decidieron que era una gran idea ir como representantes de esta ciudad a validar a una asociación conservadora de ultraderecha llamada CPAC, en esta convención donde se reúnen la ultraderecha, sabemos que no solo se hablan neonazis, sino que su presidente Mat Schlapp, ha sido denunciado de forma civil por abuso sexual por 9 millones de dólares”.

Se aprobó el punto de acuerdo

Tras una hora de debate, con 38 votos a favor y 16 en contra, se aprobó el punto de acuerdo de Ruiz, para que la JUCOPO emita lineamientos que regulen bajo qué condiciones puede un diputado local ir a un foro internacional, a nombre del Congreso de la Ciudad de México.

Congreso CDMX.

Al respecto, la coordinadora de la bancada del PRI, Tania Larios, afirmó “ese es un acto de censura, de espionaje, de represión al congreso y a la libertad política de expresarnos (...) somos mexicanos preocupados, porque hay más de 4 mil fosas clandestinas que se han encontrado, más de 133 mil desaparecidos y más de 200 mil homicidios en México"

