GAM y AO, con más casos de sarampión; CDMX suma 184 contagios

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó el primer fallecimiento derivado del brote de sarampión en la capital y detalló que las alcaldías Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón son las que concentran la mayor cantidad de contagios.

Se trata de una menor de 14 meses cuyo deceso ocurrió en diciembre pasado; sin embargo, la certificación oficial se completó apenas el lunes tras un proceso de dictaminación epidemiológica a cargo de la Secretaría de Salud federal.

La titular de la dependencia local, Nadine Gasman, explicó que este retraso fue porque el certificado inicial no especificaba la enfermedad como causa de muerte, lo que obligó a una revisión técnica exhaustiva.

A la fecha, la Ciudad de México suma 184 casos confirmados de sarampión, de los cuales 140 se consideran activos.

Gasman aclaró que este estatus se mantiene durante los 30 días posteriores al diagnóstico antes de cerrar el expediente.

No quiere decir que estén 140 enfermos, sino que 30 días después se considera que se cierra el caso y hemos tenido en total 14 hospitalizaciones y una defunción”, resaltó.

Las alcaldías con más casos de sarampión

La distribución territorial del virus muestra una concentración en cuatro alcaldías: Gustavo A. Madero encabeza la lista, con 39 contagios; seguida de Álvaro Obregón, con 35; Cuauhtémoc, con 18, y Miguel Hidalgo, con 14 casos.

Estamos también con las brigadas casa por casa en estas alcaldías, es donde estamos destinando la mayor parte de las brigadas territoriales”, indicó Gasman.

Ante este escenario, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, llamó a los medios a manejar con cautela la información territorial para no provocar rechazo hacia la población de las zonas con más casos.

Las autoridades detallaron que, del total de los contagios registrados, 156 corresponden a residentes de la capital y 28 a habitantes del Estado de México que fueron diagnosticados en la red de salud local, destacando además que 53% de los pacientes son hombres.

Campaña de vacunación

Respecto a la estrategia de prevención, informaron que en los dos primeros días de reforzamiento de la campaña se aplicaron 38 mil dosis y que actualmente operan 124 puntos estratégicos y más de 300 brigadas territoriales.

Ante las dudas sobre la ubicación de los módulos, Gasman recordó que los puntos de vacunación, incluidos los de horario extendido hasta las 23:00 horas, pueden consultarse mediante el código QR habilitado.

Ahorita están en territorio e irá creciendo en los próximos días y entonces se irán reforzando los puntos”, acotó Brugada.

Adelantó que al término de esta semana se evaluará si es necesario implementar medidas adicionales, como el uso obligatorio de cubrebocas en las escuelas, como en el Edomex.

Como parte de estas acciones, ayer se instaló un módulo especial al pie de la escalinata principal del Congreso de la Ciudad de México, donde se vacunaron diputados y personal administrativo, encabezados por el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, del PVEM, y las diputadas de Morena Xóchitl Bravo y Brenda Ruiz.

La diputada Valeria Cruz, presidenta de la Comisión de Salud, destacó que este esfuerzo busca sumar al llamado para detener la cadena de contagios.

*mcam