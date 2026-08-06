Policías resguardan a lomito que caminaba desorientado en Azcapotzalco

Un perro fue resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de que una adulta mayor lo encontrara sobre la avenida Aquiles Serdán, en la alcaldía Azcapotzalco, cuando caminaba sin rumbo fijo.

Los elementos de la Policía Auxiliar (PA) estaban en las instalaciones de su sector, cuando la mujer arribó al sitio y les notificó sobre la situación del can.

Los policías auxiliares se encontraban en su base, ubicada en la calle Zempoaltecas, colonia Miguel Hidalgo, cuando una mujer de 72 años de edad acudió para entregar de manera voluntaria al can, al señalar que, al parecer, deambulaba sin rumbo sobre la avenida Aquiles Serdán”.

Foto: SSC

Una vez que recibieron al can, los agentes se encargaron de resguardarlo, así como de brindarle agua y alimento, mientras esperan que pueda reunirse de nuevo con su familia.

La SSC lleva a cabo acciones permanentes para el rescate y protección de la fauna que habita en la Ciudad de México y que se encuentra en situación de riesgo, por lo que recuerda a la ciudadanía que los animales son seres vivos que requieren cuidados especiales, e invita a brindarles un trato digno y evitar cualquier forma de maltrato”.

Rescate de perro en Eje Central

La tarde del miércoles, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, policías de tránsito salvaron a un perro que corría entre los vehículos, ya que se soltó de la correa que llevaba su dueña, aunque fue impactado por un carro, no tuvo heridas de consideración.

Cuando los agentes de tránsito realizaban sus labores de vialidad y seguridad, en la esquina de la avenida 5 de Mayo y el Eje Central Lázaro Cárdenas, observaron a un lomito que corría entre los carriles, por lo que fue atropellado.

Foto: SSC

De inmediato un oficial se le acercó con todos los cuidados necesarios, lo resguardó y tranquilizó con caricias y lo puso en un lugar más seguro, en ese momento se presentó una persona, quien manifestó ser su dueña”.

La mujer de 37 años de edad acreditó ser la propiedad del perrito, por lo que le fue entregado, también agradeció el apoyo de los uniformados y se comprometió a llevarlo con su médico veterinario para asegurarse que se encuentre completamente sano.