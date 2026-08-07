Denuncian nuevo ingreso ilegal a vivienda del muralista González Camarena

Adriana González Camarena, nieta del muralista mexicano Jorge González Camarena, informó a través de su cuenta de X, que personas ajenas habían ingresado al domicilio ubicado en la calle Martin Mendalde 928, alcaldía Benito Juárez, la mañana de este viernes.

En una segunda publicación, compartió videos en los cuales captó la entrada de personal de la fiscalía capitalina y de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los cuales acudieron tras el reporte a verificar la situación del inmueble.

Al respecto la SSC informó que su personal acudió a la ubicación del inmueble, al igual que personal de la Secretaría de Gobierno. Sin embargo, no se reportaron novedades, por lo que se volvieron a colocar los sellos correspondientes en el inmueble.

Este nuevo allanamiento se da tan solo dos días después de que la Fiscalía capitalina asegurara el inmueble ubicado en la colonia Del Valle.

Hace un par de días, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), informó que el expediente de este caso fue expuesto durante las mesas de trabajo, instaladas de manera conjunta con el Gobierno de la Ciudad de México y vecinos afectados por bandas dedicadas al despojo.

Foto: Especial

Creemos que sí hay elementos que nos permiten establecer que, en este caso, hubo un despojo, vamos a continuar con la investigación para lograr identificar a los probables responsables”, afirmó la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján.

Después de entrevistas, inspecciones y consultas en el Registro Público de la Propiedad, así como con la documentación aportada, un agente del Ministerio Público obtuvo la autorización de un juez de control para asegurar el inmueble.