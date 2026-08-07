Madre del productor de El Bogueto acusa fabricación de delitos contra su hijo

Daisy Cruz Barrios Ramírez aseguró que la detención de su hijo, Brando Arrieta Barrios mejor conocido como "Brand Randall", presunto implicado en el robo a la casa del cantante de reguetón mexicano El Bogueto, fue ilegal y las autoridades fabricaron las carpetas de investigación en su contra.

En entrevista con Excélsior, la mujer afirmó que su hijo fue detenido el pasado 4 de febrero dentro de su domicilio por elementos de seguridad, quienes, según su versión, lo golpearon, torturaron y también agredieron a su padre y a la pareja de éste.

De acuerdo con su testimonio, la primera carpeta de investigación fue por presunto narcomenudeo; sin embargo, sostuvo que esa acusación fue desestimada al acreditarse la inocencia de su hijo.

Foto: Iván Mejía | Excélsior

No obstante, señaló que al obtener su libertad volvió a ser detenido de inmediato, ahora por su presunta participación en el robo ocurrido en la vivienda del cantante El Bogueto, caso que tuvo amplia difusión debido al robo de diversos objetos de valor y equipo relacionado con la carrera del artista.

La madre del joven insistió en que esa acusación también fue fabricada y sostuvo que su hijo no participó en el robo. Explicó que Brando Arrieta mantenía una relación laboral con el intérprete, pues era productor musical y realizaba pistas para sus canciones.

Incluso, afirmó que colaboró en los temas "Sí la Mami" y "Dale Bogueto", además de aparecer en uno de los videos musicales del cantante.

Daisy Cruz también aseguró que, tras la detención de su hijo, se suspendió el pago de las regalías que presuntamente le correspondían por su trabajo musical, por lo que pidió que dichos recursos le sean entregados.

Foto: Iván Mejía | Excélsior

Asimismo, expresó su preocupación por la integridad de su hijo y de su familia, al asegurar que teme posibles represalias debido a los presuntos contactos e influencia que, dijo, tiene el cantante.

"Mi hijo es inocente. Lo único que pido es justicia y que recupere su libertad", manifestó.

Hasta el momento, las autoridades mantienen el proceso penal en contra de Brando Arrieta Barrios por su presunta participación en el robo a la vivienda de El Bogueto, por cuyo caso hay otros tres detenidos.