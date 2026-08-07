Fuga de gas provoca incendio que arrasa puesto de tacos

Una persona resultó con quemaduras debido al incendio de un puesto semifijo de tacos, ubicado en la avenida Arcos de Belén, entre las calles de Luis Moya y Revillagigedo en el centro de la Ciudad de México.

Según declaraciones del encargado del establecimiento, el fuego comenzó luego de que una manguera se botara del tanque de gas, aparentemente por la presión; el gas que salía sin control encontró una fuente de calor.

De inmediato el encargado trató, sin éxito, de jalar el tanque de gas de 10 kilos, pero solo consiguió quemarse uno de los brazos, por la radiación del incendio.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Después de unos minutos y tras consumirse el combustible almacenado en el pequeño tanque, el fuego se apagó por sí solo; sin embargo, compañeros locatarios del establecimiento, arrojaron gas extintor y retiraron el cilindro.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Bomberos capitalinos de la estación central llegaron a los pocos minutos, quienes se encargaron de mitigar los riesgos para evitar un incidente mayor.

El locatario que resultó quemado fue atendido en el lugar por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Por su parte, el locatario que resultó quemado, fue atendido en el lugar por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.

Vecinos indicaron que no es el primer incidente registrado en esos puestos de comida; sin embargo, las autoridades les proporcionan permisos sin que se encarguen de supervisar los protocolos de seguridad.