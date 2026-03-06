Teatro GRATIS en CDMX: 'Entre Pancho Villa y una mujer desnuda'; fechas y horarios

Si hay una historia capaz de mezclar pasión, humor, historia y una buena sacudida al machismo, es “Entre Pancho Villa y una Mujer Desnuda”. Esta puesta en escena basada en la famosa novela de Sabina Berman, vuelve a los escenarios de la Ciudad de México con una nueva temporada que promete risas, reflexión y algo muy particular entre el amor y la Revolución.

La obra nos mete de lleno en la relación de Gina y Adrián, una pareja que comparte algo más que química: ambos sienten una fascinación enorme por Pancho Villa, el mítico revolucionario. Pero lo que empieza como admiración histórica pronto se convierte en un conflicto cuando Gina se da cuenta de algo incómodo: el legado del “Centauro del Norte” también arrastra un fuerte machismo que termina colándose en su propia relación.

Así, entre discusiones, ironía y momentos muy divertidos, Gina comienza a cuestionar no sólo a Villa, sino también las dinámicas entre hombres y mujeres hoy en día. El resultado es una historia inteligente, provocadora y muy actual que pone sobre la mesa temas como el empoderamiento femenino, el amor, el deseo y las contradicciones de la historia mexicana.

La nueva temporada arranca del 6 al 15 de marzo en la FARO Tláhuac, con entrada completamente LIBRE, como parte de las iniciativas de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para acercar el teatro a más públicos.

Si te interesa esta historia aquí tienes fechas y horarios

Viernes 6 y 13 de marzo – 20:00 horas

Sábado 7 y 14 de marzo – 18:00 y 20:00 horas

Domingo 8 y 15 de marzo – 18:00 horas

El FARO Tláhuac está ubicada en Av. La Turba s/n, colonia Miguel Hidalgo, en la alcaldía Tláhuac.

Éxito en el Zócalo y nuevas sedes

El éxito de esta puesta en escena ya quedó claro el año pasado: en 2025 ofreció 18 funciones en el Zócalo capitalino, a las que asistieron más de 11 mil 500 personas, además de presentarse en espacios públicos como el Parque Tezozomoc en Azcapotzalco y la UTOPÍA Meyehualco en Iztapalapa.

Además, la gran sorpresa es que durante 2026, la obra también llegará a Milpa Alta, Magdalena Contreras, Xochimilco, Iztacalco, Gustavo A. Madero y Tlalpan, con fechas y sedes que se anunciarán próximamente.

