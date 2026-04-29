Apuñalan a hombre en Paseo de la Reforma, CDMX

Un hombre en aparente situación de calle fue apuñalado por otro de sus compañeros justo en las inmediaciones del Panteón de San Fernando que se ubica en Plaza San Fernando 17, Colonia Guerrero, a pocas calles al norte de la Alameda Central y Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la Ciudad de México.

Foto Especial

El herido identificado como Adolfo N. caminó con el puñal enterrado en el cuerpo a la altura del pecho para tratar de ponerse a salvo hasta llegar a la Avenida Hidalgo, en tanto, policías iniciaron la persecución en contra del probable agresor quien trató de darse a la fuga corriendo hasta ser alcanzado en Avenida Hidalgo y Eje 1 Poniente, en la colonia Buenavista.

Al final fue detenido y será trasladado ante el Ministerio Público correspondiente para deslindar responsabilidades y conocer su situación jurídica.