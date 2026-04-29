Día de las Madres 2026 dejará derrama de 4 mil 400 mdp en CDMX

La celebración de Día de la Madres 2026 generará una derrama económica de unos 4 mil 400 millones de pesos en la capital, estimó este miércoles la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX).

Con ello, el Día de Madres se consolidará como una de las fechas con mayor dinamismo para el comercio, los servicios y la actividad gastronómica.

El 10 de mayo y 14 de febrero son las mejores fechas para diferentes sectores. Foto: Héctor López Ramírez

Fortalece la economía

“Esta fecha, profundamente arraigada en la cultura mexicana, no solo representa un momento de reconocimiento social y familiar, sino también una oportunidad clave para fortalecer la economía local, particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas”, indicó el organismo.

Mariachis restaurantes

Se prevé la participación de más de 123 mil 749 unidades económicas, de las cuales 119 mil 86 son microempresas, 4 mil 10 pequeñas, 413 medianas y 240 grandes, en las que laboran más de 762 mil personas.

Restaurantes, florerías y más

Los sectores que registrarán mayor dinamismo incluyen restaurantes, florerías, joyerías, perfumerías, relojerías, electrónicos y chocolaterías, giros que tradicionalmente concentran la preferencia de consumo durante esta celebración.

“Hablar del Día de las Madres es hablar de uno de los pilares más sólidos de nuestra sociedad. Las madres no solo sostienen a las familias, también son agentes económicos fundamentales: participan activamente en el mercado laboral, emprenden, administran negocios y, en muchos casos, son el principal sustento de sus hogares”, dijo el presidente de Coparmex CDMX, Adal Ortiz Ávalos.

Coparmex CDMX reiteró la importancia de fomentar el consumo en establecimientos formalmente constituidos, ya que ello contribuye directamente a la generación de empleo y al fortalecimiento del ecosistema empresarial de la ciudad.

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