Mucho calor y 14 manifestaciones se esperan HOY en CDMX

En la Ciudad de México este miércoles 29 de abril la temperatura máxima será de 33 grados y por si fuera poco, se espera que haya al menos 14 manifestaciones a lo largo y ancho de la capital. Aquí los detalles de cada una y los horarios.

MANIFESTACIONES

Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval” A.C.

Hora: 10:00

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación

Ciudadana exhibe firmas reunidas en apoyo a comunidades mayas de Hopelchén que piden a la SCJN resolver el amparo por contaminación del agua. Excélsior

José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

Solicitan una audiencia con el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que revise el decreto de extinción y, con ello, se repare el daño causado a más de 44,000 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Organizaciones en apoyo: Smeitas de Corazón y Unidad Sindical.

No se descarta se sumen en apoyo otros grupos disidentes del Sindicato Mexicano de Electricistas y la afectación de vialidades como medida de protesta.

Avanza por Eje Central o rodea por Izazaga | Fray Servando.

Unión popular de vendedores y ambulantes “28 de octubre”

Hora: 09:00

Lugar 1: Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Periférico Sur No. 3469, Col. San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras.

Hora: 15:00

Lugar 2: Secretaría de Gobernación

Abraham González No. 48, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: Exigen la atención a diversas demandas, entre las que se encuentran: justicia para cuatro compañeros asesinados presuntamente por el Estado; cárcel para los autores materiales e intelectuales; reparación del daño conforme a lo establecido en la Ley General del Trabajo y lo contemplado por la Organización Internacional del Trabajo; apoyo para que los hijos de las víctimas de asesinato puedan continuar sus estudios o se les otorgue un empleo seguro; así como la libertad para los presos políticos, la regularización de los taxistas llamados “piratas” en el estado de Puebla, el cese inmediato de la violencia ejercida contra la organización y la garantía de la vida, la salud y la libertad de sus dirigentes.

Actividades:

09:00 hrs. Comparecencia para levantar una queja y solicitar informes de los avances sobre los casos de sus compañeros asesinados.

15:00 hrs. Reunión con la Secretaria de Gobernación, para concretar acuerdos.

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Comunidad Estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Hora: 10:30

Lugar: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

UNAM, FCPyS, CU, Manifestación, Estudiantes, Movimiento Estudiantil, Diálogos, Seguridad

Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Demanda: Asamblea estudiantil con el objetivo de promover la organización, el diálogo y la participación en temas como elecciones y la toma de decisiones colectivas, en rechazo de imposiciones y oportunismos.

Animanaturalis México

Cuauhtémoc

Hora: 11:00

Lugar: Zócalo Capitalino

Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

Demanda: Realizarán una caminata simbólica para acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y entregar un pliego petitorio en defensa de los derechos de los animales.

Actividades:

11:00 hrs. Concentración de manifestantes

11:30 hrs. Caminata hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación

12:30 hrs. Rueda de prensa

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades, así como la posible incorporación, en apoyo, de otras organizaciones y activistas en defensa de los derechos de los animales.

FEDERACIÓN NACIONAL DE ESTUDIANTES REVOLUCIONARIOS “RAFAEL RAMÍREZ”

Hora: 11:00

Lugar: Fonda “Margarita”

Bucareli No. 48, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: Conferencia de prensa para anunciar un evento nacional multitudinario que se realizará próximamente.

COLECTIVO “PLATAFORMA 4:20”

Hora: 12:00

Lugar 1: Monumento a la Madre

Póster con la guía de permanencia y convivencia en el campamento cannábico.

Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

Hora: 13:00

Lugar 2: Av. Río Churubusco y Añil, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco (Bajo puente).

Demanda: Realizarán diversas actividades culturales y artísticas donde colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis, espacios compartidos en igualdad ante la ley y la creación del Centro de Cultura Cannabica dentro de la demarcación territorial Cuauhtémoc.

Actividades:

13:00 hrs. Evento político-cultural y mesa informativa en la que se realizarán talleres enfocados en la reducción de riesgos y daños asociados al uso de drogas.

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Hora: 13:00

Lugar: Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán.

Demanda: Realizarán el retiro de carteles y propaganda colocados en muros y mobiliario urbano en las inmediaciones de la facultad, con el fin de liberar y ordenar los espacios comunes.

Observaciones: No se descarta la presencia de colectivos estudiantiles que pudieran oponerse a la realización de dicha actividad.

COLECTIVO “RADIO RABIOSA”

Hora: 14:00

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán.

Demanda: Jornadas “Memoria y Dignidad”, a fin de exigir justicia para la estudiante de Letras Hispánicas que desapareció en la alcaldía Iztapalapa el 27 de abril de 2018.

Observaciones: No se descarta acudan al evento comités feministas de otras facultades y que realicen brigadeo informativo como parte de sus actividades.

COMISIÓN DE DIVERSIDAD DE LA RED JUVENIL POR MÉXICO

Hora: 15:00

Lugar: Tianguis “El Salado”.

Sentimiento de la Nación No. 615, Col. Ermita Zaragoza, Alc. Iztapalapa.

Demanda: Evento “Pasarela disidente”, con la finalidad de visibilizar a la comunidad LGBTQ+ y en defensa de sus derechos.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades y que se sumen al evento colectivos de la comunidad diversa.

ACTIVISTAS DEFENSORES DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES

Hora: 16:00

Lugar: Senado de la República.

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc.

Demanda: Mitin “¡No nos dan justicia, esto es exterminio!”; con el fin de exigir que la exalcaldesa del municipio de Tecámac, Estado de México, reciba una sanción por cada uno de los animales sacrificados durante su administración como presidenta municipal.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

VECINOS DE SANTA ÚRSULA COAPA

Hora: 17:00

Lugar: Plazuela de la Solidaridad

Popocatépetl y Nayaritas, Col. Pedregal de Santa Úrsula, Alc. Coyoacán.

Demanda: Mural colectivo para denunciar la gentrificación, el despojo de tierras y el acaparamiento de agua por parte de empresas, en el marco de las obras realizadas rumbo al Mundial 2026.

Organizaciones en apoyo: Cooperativa Acción Comunitaria

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades y que se sumen en apoyo otras organizaciones sociales y vecinos de la demarcación.

VECINAS Y VECINOS DEFENDIENDO PARQUE LIRA

Hora: Durante el día

Lugar: Sede de la Alcaldía Miguel Hidalgo

Av. Parque Lira No. 94, Col. Observatorio, Alc. Miguel Hidalgo

Demanda: “Intervención gráfica”, en rechazo a la privatización y a la presunta limpieza social que la alcaldía Miguel Hidalgo promueve en el Parque Lira, ya que denuncian que este proyecto carece de permisos de impacto ambiental, de legitimidad social y de consulta vecinal previa; así como para exigir transparencia en las decisiones que han tomado las autoridades respecto de este lugar, pues han afectado su uso, mantenimiento y acceso al público.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

MOVIMIENTO PLURAL DE COMERCIANTES DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Hora: Durante el día

Lugar: Sede de la Alcaldía Iztapalapa

Aldama No. 63, Col. San Lucas, Alc. Iztapalapa

Demanda: Locatarios del mercado “Juan de la Barrera” se oponen y expresan su inconformidad ante los programas de “venta de abasto popular” impulsados por aspirantes a cargos de elección, concejales, diputadas y diputados, así como por diversos partidos políticos, los cuales se instalan en las inmediaciones de dicho mercado, al considerar que estas acciones pueden generar competencia desleal y afectar el sistema de abasto tradicional.

No se descarta la afectación de vialidades como medida de protesta.

TRANSPORTES TERRESTRES TURÍSTICOS Y EJECUTIVOS

Hora: Durante el día

Lugar: Región Naval Central

Av. Heroica Escuela Naval Militar No. 861, Col. Los Cipreses, Alc. Coyoacán

Demanda: Solicitan ser escuchados por las autoridades del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y de la Secretaría de Marina, con el fin de exponer sus inconformidades y establecer un canal de diálogo institucional, así como que se atienda su situación derivada del retiro de equipos en la Terminal 1, lo cual consideran una afectación a sus actividades y derechos laborales.

Organizaciones en apoyo: Sitio 300 y Prho Taxi Ejecutivo Sociedad Civil

No se descarta que instalen un plantón, así como la afectación de vialidades como medida de protesta.

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