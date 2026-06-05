Capturan en NL a taquero que prendió fuego a su pareja en CDMX

Un taquero, acusado de prender fuego a su pareja sentimental en la Ciudad de México, fue detenido por policías de Monterrey, Nuevo León.

El sujeto cuenta con orden de aprehensión por los delitos de violencia familiar y violación.

La detención se registró cuando agredió a los uniformados que lo abordaron en el cruce de 15 de Mayo y Juárez, en el centro de la ciudad.

El hombre fue identificado como Agustín Rodolfo “C”, de 33 años.

Los policías realizaban labores de prevención y vigilancia cuando visualizaron al individuo que, al percatarse de su presencia, tomó una actitud evasiva, por lo que de inmediato detuvieron la marcha de la patrulla.

Durante las investigaciones sobre su estatus legal se percataron que cuenta con una orden de aprehensión por los delitos mencionados.

Foto: Especial

La víctima es su pareja sentimental, una mujer de 30 años, a quien en una discusión arrojó alcohol y le prendió fuego, con lo que le ocasionó heridas graves.

Los hechos se registraron el 7 de diciembre en una colonia de la alcaldía Gustavo A Madero, en la capital del país.

Además, cuenta con antecedentes penales por los delitos de robo y extorsión.

Agustín Rodolfo fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.