Tania, mujer liberada en CDMX, solo quiere estabilidad para sus hijas

Después de ser liberada del penal de Santa Martha Acatitla, al oriente de la Ciudad de México y de haber recuperado a sus hijas, Tania Flores quiere “seguridad y estabilidad para sus hijas” dijo a Excélsior, Dafne Salas.

Dos oficiales esperaron a que Tania Flores recogiera a sus hijos su colegio en Coyoacán para detenerla

El deseo de estabilidad de Tania, surge no sólo después de la detención violenta que sufrió el lunes, acusada de maltrato animal y que su ex pareja, Ricardo de la Sela se llevó a las niñas en ese momento, sino porque ha habido varios intentos de él de llevarse a las niñas y por ese y otros hechos, hay dos carpetas de investigación por violencia familiar contra él.

Expresó que hubo violencia física y psicológica de Ricardo hacia Tania desde su primer embarazo “y es un claro caso de violencia vicaria, en la que él le hace daño a través de las niñas”.

Ellos se separaron en abril del 2023 y después Ricardo empezó un juicio para obtener la guarda y custodia de las niñas. Finalmente, en febrero de este año la autoridad judicial decidió darle a Tania la guarda y custodia temporal.

Y al escuchar a las menores la autoridad determinó que las convivencias con el padre serían en el Centro de Convivencia Familiar, del poder judicial de la Ciudad de México, CECOFAM.

El exesposo dijo que Tania tiene una denuncia por maltrato animal,

“Pues las menores dijeron que NO QUERÍAN ESTAR CON SU PAPÁ, que recordaban a su papá violento, incluso mencionan que su papá maltrataba a su perro Chulo” recordó Salas.

En entrevista con Excélsior, Ricardo afirmó que denunció a Tania por maltrato animal pues descuidó al Bulldog francés que de pesar 14 kilos pasó a pesar 8 kilos.

Al respecto la abogada explicó que cuando Ricardo le dejó de dar pensión alimenticia a Tania, ella empezó a comprar un alimento más barato, lo que provocó que bajara de peso.

La abogada Salas espera que la autoridad judicial realmente tome en cuenta el interés superior de la niñez, y garantice su tranquilidad y seguridad.