Tania Morales asume presidencia del Copred para los próximos 4 años

La jefa de Gobierno Clara Brugada Molina nombró a Tania Rocío Morales Olvera como la nueva titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), cargo que ocupará durante el periodo 2026-2030.

La designación surge tras un proceso participativo e institucional conducido por la Asamblea Consultiva del organismo, el cual entregó una terna de perfiles evaluados con rigor.

Durante el acto oficial, la mandataria capitalina reconoció la labor de la presidenta saliente, Geraldina González de la Vega, quien encabezó la institución durante ocho años.

Bajo el liderazgo de Geraldina, a lo largo de estos ocho años, el Copred se ha fortalecido, demostrando que es una institución fundamental para combatir y prevenir la discriminación en esta ciudad", señaló Brugada.

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Asimismo, la jefa de Gobierno enfatizó que existe cero tolerancia ante el racismo, xenofobia, clasismo, machismo, homofobia y transfobia. En su mensaje central, advirtió sobre el regreso de discursos de odio a nivel global.

Frente a quienes quieren devolver al mundo a la oscuridad, nuestra ciudad tiene que seguir siendo una luz de libertad, igualdad y esperanza. En esta ciudad no daremos ni un paso atrás en los derechos conquistados", expresó.

José Antonio Aguilar Contreras, presidente de la Asamblea Consultiva del Copred, destacó la apertura gubernamental en el proceso de selección.

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En un país donde la participación ciudadana suele ser decorativa muchas veces, aquí fue casi vinculante en los hechos", mencionó al reconocer la autonomía y seriedad del mecanismo.

Tania Morales agradeció la confianza de la administración y de la sociedad civil, comprometiéndose a aportar su trayectoria jurídica, cercanía con los movimientos sociales y experiencia en la defensa de poblaciones vulnerables, como las infancias trans, para mantener al Copred como un referente nacional en la garantía de derechos.