Cateos en Álvaro Obregón dejan un detenido y droga asegurada

Dos cateos realizados en inmuebles de la alcaldía Álvaro Obregón dejaron como saldo un hombre detenido, además del aseguramiento de 63 bolsas con presunta marihuana, 72 envoltorios con una sustancia con características de “piedra”, documentos y un dispositivo de grabación digital.

Los operativos fueron efectuados por autoridades ministeriales con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México, adscritos a la Región Naval Central, quienes establecieron dispositivos de seguridad perimetral durante el cumplimiento de las órdenes judiciales.

La primera intervención se desarrolló en un domicilio de la colonia Alfonso XIII, donde elementos de la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Narcomenudeo ingresaron al inmueble para ejecutar una orden de cateo.

Durante la diligencia fue detenido un hombre y se localizaron 63 bolsas que contenían hierba con características similares a la marihuana. También fueron asegurados 72 envoltorios y bolsas con una sustancia cuyas características corresponden a la droga conocida como “piedra”.

Mientras los agentes ministeriales realizaban la inspección del domicilio, efectivos navales mantuvieron la vigilancia en el perímetro para resguardar el desarrollo de la operación.

En una segunda acción, desplegada en San Bartolo Ameyalco, también en Álvaro Obregón, elementos de la Armada de México proporcionaron seguridad a personal de la Fiscalía de Investigación en Materia de Delincuencia Organizada.

En ese inmueble, las autoridades aseguraron un sobre con documentación y un equipo de grabación digital DVR, indicios que quedaron integrados a las investigaciones ministeriales en curso.

El hombre capturado fue informado de sus derechos y posteriormente trasladado ante la autoridad correspondiente junto con los objetos y sustancias aseguradas.

Será el Ministerio Público el encargado de continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica del detenido.