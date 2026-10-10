Tabe y DiDi hacen equipo por la salud

Con el objetivo de mejorar la estancia y movilidad de pacientes, familiares y personal de salud, la Alcaldía Miguel Hidalgo y la plataforma tecnológica DiDi anunciaron una alianza estratégica en beneficio del Instituto Nacional de Perinatología (INPer) “Isidro Espinosa de los Reyes”.

La colaboración incluye la donación por parte de la empresa de 13 bancas para la zona de urgencias, dos tótems de carga para dispositivos móviles y 200 cupones de traslado gratuito para el personal médico del nosocomio durante el presente año.

El alcalde Mauricio Tabe destacó que la articulación entre el sector público y la iniciativa privada resulta clave para generar un entorno más digno e integral.

Aprovecho para reconocer la contribución que hace DiDi al entorno del Instituto con esta aportación, que será de gran utilidad para los usuarios”, afirmó el edil.

Asimismo, detalló que la demarcación ha complementado este apoyo con labores de servicios urbanos en los alrededores del centro hospitalario, como poda de árboles, rehabilitación de banquetas y reforzamiento del alumbrado público.

Por su parte, Vicente Roqueñi, director de DiDi para América Latina, subrayó la relación directa entre la movilidad y la atención médica, señalando que uno de cada 10 viajes realizados en la plataforma tiene como origen o destino un hospital, según datos del estudio Así se Mueve México.

Quienes asisten a este centro no solo buscan atención médica, buscan esperanza; eso es lo que más nos motiva a contribuir”, expresó el directivo.

En tanto, Ana Cristina Arteaga Gómez, directora general del INPer, agradeció la pronta respuesta de la Alcaldía en materia de infraestructura y seguridad vial en los perímetros de la institución, aspecto vital para un hospital de alta especialidad que opera las 24 horas del día.