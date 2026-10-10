Flamazo y conato de incendio deja a una persona lesionada
Los bomberos capitalinos sofocaron el conato de incendio; como medida de prevención fueron evacuados 10 empleados
Una mujer sufrió quemaduras luego de un flamazo y un conato de incendio, el cual ocurrió en un restaurante bar de la alcaldía Tlalpan.
El incidente ocurrió en el establecimiento ubicado en Eje 2 Oriente, cerca del cruce con calle San Remo, en la colonia Residencial Acoxpa, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).
Se registró un flamazo y posterior conato de incendio, por acumulación de gas en el área de cocina”, señaló.
Los bomberos capitalinos sofocaron el conato de incendio; como medida de prevención fueron evacuados 10 empleados.
Paramédicos del ERUM valoraron a una mujer por quemaduras en manos; será trasladada al hospital para su atención”, agregó la dependencia.
La deflagración tuvo lugar por acumulación de gas en la cocina, agregaron los bomberos.