Flamazo y conato de incendio deja a una persona lesionada

Una mujer sufrió quemaduras luego de un flamazo y un conato de incendio, el cual ocurrió en un restaurante bar de la alcaldía Tlalpan.

El incidente ocurrió en el establecimiento ubicado en Eje 2 Oriente, cerca del cruce con calle San Remo, en la colonia Residencial Acoxpa, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Se registró un flamazo y posterior conato de incendio, por acumulación de gas en el área de cocina”, señaló.

Los bomberos capitalinos sofocaron el conato de incendio; como medida de prevención fueron evacuados 10 empleados.

Paramédicos del ERUM valoraron a una mujer por quemaduras en manos; será trasladada al hospital para su atención”, agregó la dependencia.

La deflagración tuvo lugar por acumulación de gas en la cocina, agregaron los bomberos.

El incidente provocó daños en la instalación de gas y en las paredes del inmueble”, indicó el director de los bomberos, Juan Manuel Pérez Cova.



