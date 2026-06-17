Alcalde de Miguel Hidalgo condena ataque contra Rojo de la Vega

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio, Tabe condenó los ataques que sufrió la alcaldesa Alessandra Rojo De La Vega y su equipo en la calle de Génova en la Zona Rosa a manos de presuntos comerciantes afiliados a la asociación que lidera la diputada local Diana Sánchez Barrios.

En su cuenta de X, el alcalde panista de Miguel Hidalgo reconoció el esfuerzo que están haciendo en la Cuauhtémoc “para mejorar las calles de la alcaldía”.

Advirtió que no se puede ser indiferente “a la violencia de aquellos que se han apropiado de las calles. Debemos rechazarla y denunciarla”.

Tabe Echartea señaló en su publicación que Rojo de la Vega cuenta con su apoyo “para levantar la voz y exigir que se haga justicia”.

¿Qué ocurrió?

La noche del martes un operativo realizado por personal de la alcaldía Cuauhtémoc en la calle Génova, en la Zona Rosa, derivó en un enfrentamiento con comerciantes ambulantes, que dejó como saldo seis policías lesionados y una persona detenida.

Los hechos ocurrieron sobre el andador de la calle Génova, en la Zona Rosa. Especial

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que elementos de la Policía Auxiliar y personal de la demarcación fueron agredidos mientras resguardaban a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y su equipo, en acciones reordenamiento del espacio público, en las calles Génova y Liverpool.

En una transmisión en vivo, Rojo de La Vega responsabilizó a presuntos operadores de la diputada local y lideresa de comerciantes del Centro Histórico, Diana Sánchez Barrios.