Sustituyeron más de 500 micros viejos en CDMX

Al terminar 2026, el Gobierno de la Ciudad de México habrá sustituido más de 500 microbuses, vagonetas y autobuses que concluyeron su vida útil, de acuerdo con datos incluidos en el Segundo Informe de Gobierno.

Por lo que todavía quedarán cerca de unos mil 700 vehículos obsoletos brindando servicio de transporte colectivo.

La sustitución de vehículos obsoletos de transporte colectivo concesionado ha sido parte de los proyectos de nuevos corredores modernos con autobuses con tecnología de punta.

Para la implementación del Centrobús, que opera con unidades eléctricas, fueron sustituidas unas 150 unidades obsoletas con una inversión de 45 millones de pesos.

Para el Servicio Zonal Xochimilco Centro fueron renovados 110 microbuses obsoletos con una inversión 121 millones de pesos.

Para el programa de chatarrización de Avenida Aztecas fueron retiradas 99 unidades y sustituidas por trolebuses con una inversión inicial de 6.3 millones de pesos.

Para la modernización del Corredor Taxqueña Xochimilco Milpa Alta se chatarrizaron 45 microbuses antiguos y se renovaron por vehículos modernos con una inversión de 31.5 millones de pesos.

Y para el Corredor Eléctrico de Tlalpan se sustituyeron 90 microbuses con una inversión de 86.4 millones de pesos.