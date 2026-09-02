Bomberos CDMX son capacitados en manejo y rescate de fauna silvestre
Recibieron capacitación en bioseguridad, riesgos zoonóticos, primeros auxilios, captura, traslado y liberación de fauna.
Con el fin de capacitar al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, en el rescate, primeros auxilios y manejo seguro de fauna silvestre, la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), inició el entrenamiento especializado de los primeros 50 elementos en el Centro de Conservación Reino Animal.
De 2023 a la fecha, los bomberos de la CDMX han participado en el manejo de más de cuatro mil 400 animales, entre ellos águilas, búhos, garzas, halcones, serpientes, mapaches, cacomixtles y camaleones, que, por pérdida de hábitat, expansión urbana, tráfico ilegal o tenencia irresponsable, terminan en lugares donde su presencia puede representar un riesgo para las personas.
Ernesto Zazueta, presidente de la AZCARM, explicó que esta capacitación forma parte del convenio de colaboración firmado el 21 de agosto de 2025, para preparar a más de mil 500 elementos en el rescate de ejemplares de vida silvestre.
"Los bomberos son, en muchos casos, los primeros en responder cuando un animal salvaje aparece herido, atrapado o desorientado en la calle, dentro de una vivienda o en una escuela; por eso es indispensable que cuenten con conocimiento especializado para protegerse a sí mismos, a la población y al propio ejemplar", detalló.
Esta primera fase del programa de entrenamiento tuvo una duración de 20 horas, divididas en cinco módulos teórico-prácticos, donde los participantes recibieron información para el reconocimiento de especies, bioseguridad, identificación de riesgos zoonóticos, uso de equipo de protección personal, primeros auxilios, control de hemorragias, inmovilización y atención del shock, contención, captura, traslado y liberación segura.
En las instalaciones de Reino Animal en Teotihuacán, Estado de México, se realizaron prácticas con aves rapaces, acuáticas y psitácidas; reptiles como serpientes, iguanas y tortugas, así como ejercicios para la atención de animales considerados de alta peligrosidad.
Con un ejemplar de jaguar se instruyó a los bomberos sobre cómo tomar muestras para estudios genéticos.
Los elementos que concluyeron la capacitación con un simulacro integral de rescate y una evaluación teórico-práctica recibieron un certificado avalado por la AZCARM.
“Un rescate de fauna silvestre no puede improvisarse. Una mala maniobra puede provocar lesiones, ataques defensivos, exposición a enfermedades zoonóticas o incluso la muerte del ejemplar o de personas.
Profesionalizar esta labor es un asunto de bienestar animal, conservación, salud pública y también de seguridad". advirtió Ernesto Zazueta.
El programa de capacitación fue impartido por médicos veterinarios y especialistas de la AZCARM, Ostok Sanctuary y Reino Animal, con experiencia en medicina, bienestar, rescate y manejo de fauna silvestre.