Bomberos CDMX son capacitados en manejo y rescate de fauna silvestre

Con el fin de capacitar al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, en el rescate, primeros auxilios y manejo seguro de fauna silvestre, la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), inició el entrenamiento especializado de los primeros 50 elementos en el Centro de Conservación Reino Animal.

De 2023 a la fecha, los bomberos de la CDMX han participado en el manejo de más de cuatro mil 400 animales, entre ellos águilas, búhos, garzas, halcones, serpientes, mapaches, cacomixtles y camaleones, que, por pérdida de hábitat, expansión urbana, tráfico ilegal o tenencia irresponsable, terminan en lugares donde su presencia puede representar un riesgo para las personas.

Capacita AZCARM a bomberos de CDMX Especial

Ernesto Zazueta, presidente de la AZCARM, explicó que esta capacitación forma parte del convenio de colaboración firmado el 21 de agosto de 2025, para preparar a más de mil 500 elementos en el rescate de ejemplares de vida silvestre.

Capacita AZCARM a bomberos de CDMX Especial

"Los bomberos son, en muchos casos, los primeros en responder cuando un animal salvaje aparece herido, atrapado o desorientado en la calle, dentro de una vivienda o en una escuela; por eso es indispensable que cuenten con conocimiento especializado para protegerse a sí mismos, a la población y al propio ejemplar", detalló.

Esta primera fase del programa de entrenamiento tuvo una duración de 20 horas, divididas en cinco módulos teórico-prácticos, donde los participantes recibieron información para el reconocimiento de especies, bioseguridad, identificación de riesgos zoonóticos, uso de equipo de protección personal, primeros auxilios, control de hemorragias, inmovilización y atención del shock, contención, captura, traslado y liberación segura.

En las instalaciones de Reino Animal en Teotihuacán, Estado de México, se realizaron prácticas con aves rapaces, acuáticas y psitácidas; reptiles como serpientes, iguanas y tortugas, así como ejercicios para la atención de animales considerados de alta peligrosidad.

Con un ejemplar de jaguar se instruyó a los bomberos sobre cómo tomar muestras para estudios genéticos.

Capacita AZCARM a bomberos de CDMX

Los elementos que concluyeron la capacitación con un simulacro integral de rescate y una evaluación teórico-práctica recibieron un certificado avalado por la AZCARM.

“Un rescate de fauna silvestre no puede improvisarse. Una mala maniobra puede provocar lesiones, ataques defensivos, exposición a enfermedades zoonóticas o incluso la muerte del ejemplar o de personas.

Profesionalizar esta labor es un asunto de bienestar animal, conservación, salud pública y también de seguridad". advirtió Ernesto Zazueta.

El programa de capacitación fue impartido por médicos veterinarios y especialistas de la AZCARM, Ostok Sanctuary y Reino Animal, con experiencia en medicina, bienestar, rescate y manejo de fauna silvestre.