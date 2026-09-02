Falla elevador y joven cae al cubo en pleno Centro de CDMX

Una persona cayó al cubo de un elevador de un inmueble en el Centro Histórico y debió ser trasladada al hospital. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos rescataron a la víctima que sufrió lesiones y debió recibir atención médica de parte de personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.

“Realizamos el rescate de una persona que debido a una falla mecánica cayó en el cubo de un elevador”, informó Juan Manuel Pérez Cova, director de los vulcanos.

El incidente ocurrió cuando un joven cayó en el cubo del elevador de carga de una plaza comercial ubicada en la calle Correo Mayor. Fue trasladado en ambulancia a un hospital.