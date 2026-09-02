Invierte CDMX más de 3000 mil millones de pesos en obras de drenaje

El Gobierno de la Ciudad de México ha invertido 3360millones de pesos en 300 obras de drenaje para evitar inundaciones en distintas partes de la capital, así lo informó la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada.

Durante un recorrido de supervisión por las obras hidráulicas sobre el parque lineal Gran Canal, la mandataria capitalina detalló que se han realizado 318 obras y acciones de drenaje en toda la ciudad, lo anterior para evitar inundaciones.

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Asimismo, destacó que este tipo de obras se mantienen como una prioridad para su administración. Razón por la cual se ha incrementado el presupuesto de la Secretaría de Gestión Integral del Agua a más de 19 mil millones de pesos.

“El próximo año continuamos como prioridad apoyando agua y drenaje, este es un rubro que ya lo estamos considerando para el presupuesto del próximo año”, señaló.

Obras en Venustiano Carranza

En ese sentido, la propia mandataria capitalina explicó que en Venustiano Carranza se han invertido más de 150 millones de pesos en 8 obras para mitigar inundaciones, entre ellas un muro de contención, así como la rehabilitación de plantas de bombeo y el desazolve de diferentes puntos.

Tan solo en las calles aledañas a esta zona, 1059 personas resultaron afectadas por las inundaciones registradas en 2025. sin embargo, la administración de Clara Brugada detalló que para este año solamente se han registrado afectaciones para 250 familias. Esto a pesar de que las obras todavía no concluyen.

Es por ello que en estos 2 años se han destinado más de 16 millones de pesos para apoyar a los afectados por las fuertes precipitaciones que han derivado en impugnaciones en la zona del gran canal.