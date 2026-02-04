Suspenden 19 vallas publicitarias en Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, CDMX

Fueron suspendidas 19 vallas publicitarias ubicadas en las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX), que no cumplían con los requisitos de ley y generaban contaminación visual.

Vallas suspendidas en CDMX. Especial

La Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis) y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) realizaron un operativo el martes por calles de estas dos alcaldías.

Vallas suspendidas en CDMX. Especial

Fueron suspendidas 16 vallas publicitarias vinílicas y tres en su modalidad de pantallas, informó el Invea.

Todo conforme a lo ordenado en los procedimientos derivados de lo que marca la ley", agregó Metrópolis.

Vallas suspendidas en CDMX. Especial

Las autoridades difundieron imágenes de las vallas sancionadas en donde se anunciaban principalmente espectáculos musicales, deportivos, teatrales, así como series televisivas.

*mvg*