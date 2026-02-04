Suspenden 19 vallas publicitarias en Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, CDMX
Las vallas publicitarias suspendidas no cumplían con los requisitos de ley y generaban contaminación visual.
Fueron suspendidas 19 vallas publicitarias ubicadas en las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX), que no cumplían con los requisitos de ley y generaban contaminación visual.
La Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis) y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) realizaron un operativo el martes por calles de estas dos alcaldías.
Fueron suspendidas 16 vallas publicitarias vinílicas y tres en su modalidad de pantallas, informó el Invea.
Todo conforme a lo ordenado en los procedimientos derivados de lo que marca la ley", agregó Metrópolis.
Las autoridades difundieron imágenes de las vallas sancionadas en donde se anunciaban principalmente espectáculos musicales, deportivos, teatrales, así como series televisivas.
