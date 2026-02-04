Celebran nuevas puertas del Metro CDMX; benefician a personas de talla baja

Las puertas de acceso continuo que se instalaron en estaciones del Metro beneficiarán a más de medio millón de personas que tienen alguna discapacidad en la Ciudad de México, consideró a través de un comunicado la diputada local, Diana Sánchez Barrios.

Ángel Vázquez, un integrante de la población de Talla Baja y la legisladora Diana Sánchez Barrios Especial

Durante un recorrido donde estuvo acompañada por Ángel Vázquez, un integrante de la población de Talla Baja, la legisladora constató el funcionamiento de la nueva modalidad de acceso del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

"Me llena de alegría ver cómo mi acompañante y amigo Angelito pudo pasar súper bien. Tengo esta lucha en mi agenda y en mi corazón”, expresó. Durante su recorrido en la estación Zócalo-Tenochtitlán, de la Línea 2, observó la instalación de las 20 nuevas puertas.

"Este equipamiento beneficia a las personas con discapacidad y talla baja”, agregó.

El STC realiza la sustitución de torniquetes por nuevas puertas móviles en estaciones y terminales como Taxqueña, Pino Suárez, Zócalo, Bellas Artes, Hidalgo, Auditorio y Observatorio.

Serán un total de 145 nuevas puertas las que sustituirán a los torniquetes Foto: Especial

En total, serán 145 nuevas puertas

“Estas puertas no son únicamente una mejora técnica; son una respuesta directa a una realidad cotidiana que históricamente ha sido ignorada por el diseño tradicional de la infraestructura del transporte. Invertir en accesibilidad no es un privilegio para unos cuantos; es una obligación del Estado y un beneficio para todas y todos”, dijo Vázquez.

Personas con discapacidad en CDMX

Según datos de INEGI y reportes difundidos en 2025, aproximadamente 1 millón 700 mil personas en la Ciudad de México tenían alguna discapacidad. Esto representa alrededor de 18.5 % de la población de la capital con alguna limitación, condición o problema que puede clasificarse como discapacidad.

Metro 2026. Especial

El dato porcentual incluye cualquier tipo de discapacidad (física, visual, auditiva, mental, etc.)

*bb