¡Fin de semana intenso! CDMX emite alerta por clima del 5 al 8 de febrero

Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX) emitió una alerta por el clima pronosticado en la capital del país, del jueves 5 al domingo 8 de febrero del año en curso.

Fue la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) quien difundió el aviso especial sobre las condiciones meteorológicas que se esperan y recomendó a la población estar atentos de las alertas.

Clima en CDMX del 5 al 8 de febrero

Frío pronosticado en CDMX. Cuartoscuro / Gabriela Pérez Montiel

La dependencia informó que durante la tarde del jueves 5 de febrero se prevé descenso de las temperaturas y condiciones favorables para lluvias ligeras. En tanto, pronosticó que las temperaturas más bajas se registrarán durante la madrugada del viernes 6 de febrero.

En las madrugadas y mañanas del fin de semana, advirtió, el ambiente será frío a muy frío, con heladas en zonas altas de la ciudad, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 6 grados centígrados.

Por las tardes, el ambiente se tornará templado, con valores máximos entre 17 y 22 grados, detalló.

Recomendaciones

Ante los pronósticos del clima durante los próximos cuatro días, autoridades recomendaron:

Abrigarse adecuadamente usando ropa cómoda en varias captas.

Cubrir boca y nariz para evitar aspirar aire frío.

Alimentarse bien, ingerir frutas y verduras, tomar abundantes líquidos y bebidas calientes.

En caso del uso de calentadores, mantener una adecuada ventilación en el hogar.

Identificar módulos de salud y acudir si hay algún malestar.

Mantener actualizado el esquema de vacunación.

Frente Frío 33, en curso

Frente Frío 33. Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que se mantendrán las bajas temperaturas, las fuertes rachas de viento y lluvias en la mayor parte del país, debido al nuevo Frente Frío número 33, que recorrerá las regiones noreste y oriente; la masa de aire polar que lo impulsa; una vaguada en altura; la corriente en chorro subtropical; un canal de baja presión, y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico.

Los lugares que serán ‘golpeados’ con fuertes lluvias son: Oaxaca, Guerrero, La Huasteca en San Luis Potosí, Sierra Gorda en Querétaro, Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango en Hidalgo, Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán en Puebla y Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y capital en Veracruz.

En tanto, las temperaturas más bajas, de -10 a -5 grados con heladas se prevén en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

