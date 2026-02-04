Destina CDMX más de 78.2 millones de pesos a ciclovía de Tlalpan

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) destinó más de 78.2 millones de pesos para la construcción de la ciclovía en Calzada de Tlalpan, que el Gobierno de la Ciudad de México nombró Gran Tenochtitlán. También destinó más de 55 millones de pesos para la construcción de las ciclovías de Calzada Acoxpa y Avenida División del Norte, que son complementarias a la Gran Tenochtitlán.

La dependencia publicó fallos de licitaciones públicas del Ejercicio Fiscal 2025 en la Gaceta Oficial, así como las empresas responsables de construir las ciclovías. Entre las empresas ganadoras de las licitaciones se encuentran una laminera y otra ferretera.

Ciclovía de Tlalpan se construyó en tramos

Para la ciclovía que se construye en Calzada de Tlalpan, entre Renato Leduc y Eje 3 Sur, se publicaron los resultados de siete licitaciones. La construcción se dividió en tramos y cada uno fue asignado a una empresa. Todos los tramos debieron estar concluidos el 21 de noviembre de 2025, de acuerdo con la publicación. Sin embargo, hasta este miércoles, la ciclovía no se ha inaugurado oficialmente, aunque ciclistas ya la han empezado a utilizar.

Para el Tramo 1, llamado Avenida Renato Leduc, fueron destinados 11 millones 77 mil 552 pesos con 5 centavos. Y la empresa ganadora fue Taller de Ciudad y Diseño, S.A. de C.V.

Para el Tramo 2 de la calle Vicente Guerrero a la Avenida Pirineos se invirtieron 11 millones 958 mil 414 pesos con 51 centavos. La empresa contratada fue Sandalu Supervisión y Construcción S.A. de C.V.

Para el Tramo 3 de Avenida Pirineos a la calle Bismarck se gastaron 11 millones 971 mil 793 pesos con 80 centavos. La empresa responsable fue CK Ingeniería y Mantenimiento S.A. de C.V.

Para la construcción del Tramo 5, que va de José Peón Contreras a la calle Soria, se ocuparon 7 millones 430 mil pesos. La empresa que obtuvo la licitación fue 3E Spacio Arquitectos S.A. de C.V.

Para el Tramo 6, de la calle Soria a Avenida Pirineos, se destinaron 11 millones 951 mil 970 pesos con 69 centavos. Y la empresa encargada fue Ingeniería y Construcciones Grysle S.A. de C.V.

El Tramo 7, de Avenida Pirineos a la calle Nezahualpilli, utilizó una inversión de 11 millones 995 mil 54 pesos con 23 centavos. Y la empresa responsable fue Dugaf Asesores y Constructores S.A. de C.V.

Al Tramo 8, de la calle Nezahualpilli a Avenida Renato Leduc, se le destinaron 11 millones 844 mil 74 pesos con 80 centavos. Y la empresa ganadora fue Central de Láminas y Perfiles S.A. de C.V.

También millones para ciclopistas en Acoxpa y División

La Sobse también destinó cantidades millonarias a la construcción de las ciclovías en Calzada Acoxpa y Avenida División del Norte, aunque estos proyectos han presentado oposición vecinal y de comerciantes.

Para la de Acoxpa se destinaron más de 17.7 millones de pesos y para la de División del Norte fueron más de 37.3 millones de pesos.

Para el Tramo 1 de la ciclovía de Calzada Acoxpa, que va de Avenida de la Hacienda a Calzada de Tlalpan, fueron destinados 8 millones 748 mil 919 pesos con 91 centavos. La empresa ganadora fue Arquitectura Ruhe S.A. de C.V.

Mientras que para el Tramo 2, de Calzada de Tlalpan a Avenida de la Hacienda, fueron invertidos 9 millones 30 mil 54 pesos con 43 centavos. La empresa responsable fue Garilla Ingeniería Sustentable S.A. de C.V.

Las obras de la ciclovía de Calzada Acoxpa debieron estar listas el 31 de diciembre de 2025.

Para el Tramo 1 de la ciclovía de División del Norte, que va de Calzada Acoxpa a Avenida de las Rosas, se destinaron 12 millones 887 mil 885 pesos con 19 centavos. La empresa ganadora fue Iscon Soluciones Integrales en Diseño y Construcción S.A. de C.V.

Para el Tramo 2, de Calzada Candelaria a Calzada Acoxpa, fueron invertidos 11 millones 930 mil 806 pesos con 6 centavos. La empresa responsable fue Grupo Ferretero Valmar S.A. de C.V.

Y para el Tramo 3, de Avenida Candelaria a Río Churubusco y de Río Churubusco a Avenida de Las Rosas, se gastaron 12 millones 547 mil 474 pesos con 75 centavos. La empresa encargada fue Gakida Arquitectura S.A. de C.V.

Las obras de la ciclovía en Avenida División del Norte también debieron estar concluidas el 31 de diciembre de 2025.

