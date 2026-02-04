Detienen a 3 cómplices de asaltantes de joyería del Centro Histórico en CDMX

Elementos policiacos detuvieron a tres personas por facilitar la huida de los delincuentes que robaron piezas en una joyería ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Los detenidos fueron identificados como Luisao “N”, de 24 años; Perla Arcelia “N”, de 48; y Tania “N”, de 19 años de edad.

Los hechos se registraron este miércoles 3 de enero en una joyería ubicada en la avenida 16 de Septiembre, esquina con Isabel la Católica, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde una empleada denunció el robo de dos pulseras.

Detenidos en CDMX. Especial

Seguimiento a través de cámaras da con detenciones

De acuerdo con las investigaciones, una motocicleta habría servido para apoyar la huida de los responsables, quienes distrajeron a la empleada del mostrador para robar la joyería y después se retiraron del lugar.

El seguimiento a través de cámaras de videovigilancia permitió ubicar a los sospechosos en calles de la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Detenidos en CDMX. Especial

Al momento de su detención se les aseguraron 36 bolsitas de marihuana, 15 bolsitas de cocaína y una motocicleta con permiso provisional para circular.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

