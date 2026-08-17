Día Internacional del Peatón: activistas salen a calles de CDMX para exigir seguridad vial

Activistas y servidores públicos hicieron valer este lunes el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (RT) en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Peatón.

Integrantes de organizaciones como México Previene y Bicibus realizaron una activación en el cruce de los ejes 3 Sur y 1 Poniente.

Formaron vallas humanas para obligar a los automovilistas y motociclistas a respetar los pasos peatonales, semáforos, cajas bici moto y evitar las vueltas izquierdas prohibidas y las derechas continuas.

Los activistas fueron apoyados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes infraccionaron a los conductores que evidentemente violaron el RT.

Los activistas fueron apoyados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes infraccionaron a los conductores que evidentemente violaron el RT. Jonás López

Mónica Martínez, de Bicibus, indicó que eligieron ese cruce por su alta afluencia en particular de mujeres que realizan viajes de cuidados al estar cerca del Centro Médico Siglo XXI, Hospital General, estaciones del Metro y Metrobús, panteones, plazas comerciales, escuelas, entre otros.

Esta es una activación justamente para hacer hincapié en la importancia de respetar la prioridad del peatón en la pirámide de movilidad, los peatones y las peatonas tienen la prioridad máxima en la pirámide de movilidad, eso significa que debemos respetar sus espacios, no obstaculizarlos”, dijo.

Gal Villaseñor, de México Previene, consideró que en la Ciudad de México todavía hay mucho tramo de oportunidad para garantizar la seguridad de los peatones que son las principales víctimas de siniestros viales, sólo detrás de los motociclistas.

Una de las grandes oportunidades es armonizar las leyes de la capital con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

En la Ciudad de México todavía hay mucho tramo de oportunidad para garantizar la seguridad de los peatones. Jonás López

La Ciudad de México tiene cuatro años de retraso en la armonización de la ley, recordó.

“Por eso es de suma importancia pues concientizar que necesitamos infraestructura, necesitamos armonizar la ley de la Ciudad de México para proteger todas las vidas de todos los usuarios.