Suman más de 27 mil servicios acercados a la población en la Alcaldía Cuauhtémoc

A través de las jornadas itinerantes Súmale Vecinal, la Alcaldía Cuauhtémoc ha alcanzado un acumulado superior a los 27 mil servicios integrales otorgados de manera gratuita, beneficiando directamente a más de 9 mil residentes de las 33 colonias que integran la demarcación territorial.

Durante la emisión de este martes, realizada en el Mercado Beethoven de la colonia Peralvillo, el personal de la alcaldía administró 21 vacunas antirrábicas a perros y ocho a gatos, mediante una acción coordinada con la organización civil Pasos Perrunos.

La oferta de las jornadas abarca consultas de medicina general, optometría, odontología, monitoreo de signos vitales, así como pruebas rápidas para la detección de VIH, colesterol, ácido úrico y antígeno prostático.

Asimismo, se brindan servicios de colocación de implantes subdérmicos, acupuntura, orientación contra adicciones, asesoría jurídica, bolsa de trabajo y atención personal. Respecto a la visión institucional de estas brigadas de atención territorial, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega instruyó la aplicación de este esquema para llevar respuestas inmediatas a la ciudadanía. Sobre el impacto de la estrategia en la demarcación, se destacó que mediante este modelo de trabajo “se acercan servicios que, en muchos casos, representan la diferencia entre recibir atención o tener que postergarla, llevando soluciones directamente a las colonias donde viven las y los vecinos”.

La ejecución de este programa municipal se consolida mediante la suma de capacidades con instituciones y asociaciones como la Fundación Marie Stopes, INSADE A.C. y Hecho con VIHDA, a la par del Centro de Atención y Desarrollo del Adulto Mayor y el área médica de la demarcación. Con estas acciones, la administración local mantiene de forma permanente la cobertura de atención primaria, salud preventiva y asistencia social en el corazón de la capital.