Hombre de 70 años provoca choque múltiple frente a Perisur

Un hombre de 70 años provocó un choque múltiple la tarde de este martes sobre la calle Centro Comercial, entre la tienda Walmart y el centro comercial Perisur, en la alcaldía Coyoacán.

El percance dejó como saldo cuatro personas lesionadas, entre ellas una mujer y una menor de edad, quienes fueron trasladadas a un hospital por personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

El accidente ocurrió a la altura del descenso de la estación Perisur del Metrobús, cuando el conductor de una camioneta color vino salió del estacionamiento de Walmart, al incorporarse a la vialidad, perdió el control de la unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta impactó primero un automóvil color plata cuyos ocupantes vendían alimentos en la zona.

Resultado del primer impacto, la camioneta colisionó contra otro vehículo dedicado al comercio informal, dejando esparcidos sobre el asfalto diversos productos y causando severos daños materiales.

Además, de las dos personas trasladadas a un hospital, para su atención médica, paramédicos del ERUM atendieron a un joven que conducía uno de los vehículos afectados, ya que sufrió una contusión en el rostro y lesiones en el cuello; sin embargo, no requirió hospitalización.

Otra mujer también fue atendida por golpes y una contusión facial.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), adscritos al Sector Universidad, acordonaron la zona y realizaron las diligencias correspondientes para retirar las unidades involucradas.

El conductor de la camioneta y su acompañante, también de la tercera edad, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y deslindará responsabilidades.