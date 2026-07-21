Detienen a sujeto que asesinó a palazos a cachorra de 2 meses

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un sujeto que asesinó a una cachorra de dos meses, el delito se cometió en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la información de la SSC, cuando los agentes de la Policía Metropolitana patrullaban la colonia Morelos, se percataron que en el cruce de avenida Paseo de la Reforma y la calle Jesús Carranza, dos hombres tenían una riña, además de que otros transeúntes golpeaban y retenía a uno de ellos.

En ese momento, los lugareños indicaron a los uniformados que uno de los hombres golpeó con un palo a una perrita criolla de dos meses de nacida; rápidamente los oficiales intervinieron, controlaran la situación y separaron a los sujetos”, detalló la SSC.

Los policías también se percataron que la perrita estaba tirada sobre el piso y tenía sangre en la cabeza, aunque intentaron brindarle ayuda, ya no contaba con signos vitales.

Por tal motivo, detuvieron al hombre de 53 años, quien fue presentado ante el Ministerio Público para que se determine su situación legal.

Sanciones que enfrentaría

En el Código Penal de la Ciudad de México se tiene establecido que el maltrato animal se sanciona con prisión de entre seis meses y cuatro años, también se impondrá una multa de 50 a 400 días de salario mínimo, es decir, de 15 mil 750 a 126 mil pesos.

Las sanciones dependen de la gravedad del daño, si las lesiones no ponen en riesgo la vida del animal agredido, se aplican seis meses a dos años de prisión y de 50 a 100 días de multa.

Sin embargo, por actos que provoquen la muerte, la sanción va de dos a cuatro años de prisión y de 200 a 400 días de multa.

Mientras que el maltrato por negligencia o descuido también es sancionado penalmente, de acuerdo con la Ley de Bienestar Animal local.