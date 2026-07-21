Niega gobierno capitalino malversación de recursos en obras hidráulicas

El gobierno de la Ciudad de México rechazó de manera “categórica” las acusaciones de presunta malversación de recursos destinadas a obras hidráulicas, luego de que Movimiento Ciudadano denunciara un supuesto desvío de tres mil 360 millones de pesos asignados a infraestructura para prevenir inundaciones.

Los secretarios de Administración y Finanzas (SAF), Juan Pablo de Botton Falcón y de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza Hernández, aseguraron que no existe desvío de recursos y sostuvieron que cada peso invertido “tiene trazabilidad” y puede rastrearse; desde la autorización del presupuesto hasta el pago de las obras, por lo que calificaron de “infundados” los señalamientos del partido naranja.

La respuesta se da un día después de que legisladores de Movimiento Ciudadano acusaron al gobierno capitalino de no poder acreditar el destino de tres mil 360 millones de pesos etiquetados a obras hidráulicas y acciones para mitigar inundaciones durante este año, además de exigir una investigación tras las afectaciones provocadas por las lluvias en distintos puntos de la Ciudad de México.

En un comunicado conjunto, Juan Pablo de Botton Falcón aseguró que las obras se han ejecutado conforme a la ley, con controles financieros que permiten conocer el destino de los recursos.

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Rechazamos categóricamente estos señalamientos. Cada proyecto tiene una trazabilidad completa, desde la aprobación del presupuesto hasta el pago mediante factura electrónica. No existe ninguna malversación de recursos”, remarcó De Botton.

Agregó que la información relacionada con las obras hidráulicas, incluidas las vinculadas con los preparativos para el Mundial de Futbol, se encuentra disponible en el portal de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, el cual, dijo, “acumula más de cinco millones de consultas”.

Además, destacó que el presupuesto de la Secretaría de Gestión Integral del Agua pasó de 13 mil 266 millones de pesos en 2024 a 19 mil millones en 2026, lo que representa un incremento de 46 por ciento en la inversión destinada al sector hídrico.

José Mario Esparza Hernández, secretario de Gestión Integral del Agua, afirmó que las obras ya reflejan resultados, aun cuando este año la Ciudad de México enfrenta una temporada de lluvias más intensa.

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No existe desviación de recursos. Existe una trazabilidad financiera de todas las inversiones y tenemos la certeza de que las obras ya están dando resultados para reducir las afectaciones por lluvias”, remarcó.

Como ejemplo, informó que en Ejército de Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, una inversión de 140 millones de pesos permitió reducir en 99 por ciento las inundaciones, disminuir el tiempo de atención de emergencias de 72 horas a 30 minutos, gracias a un nuevo colector y a las acciones del operativo Tlaloque.

Añadió que en la colonia San Lorenzo, también en Iztapalapa, las inundaciones fueron erradicadas tras una inversión de 128 millones de pesos, al pasar de 76 reportes a cero, mediante la construcción de colectores, cárcamos, trabajos de desazolve y plantas de bombeo emergentes.

Estamos enfrentando la temporada de lluvias más intensa de los últimos años y, aun así, estamos obteniendo mejores resultados y menos afectaciones gracias a las inversiones realizadas en infraestructura hidráulica”, insistió.

Finalmente, Juan Pablo de Botton Falcón afirmó que las inversiones en infraestructura hidráulica continuarán, reiteró que los más de tres mil 300 millones de pesos destinados a obras de drenaje y mitigación de inundaciones se ejercen “con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas”.