Habilita Gustavo A. Madero ocho albercas públicas y gratuitas para las vacaciones de verano

Como parte de las acciones para ofrecer alternativas de esparcimiento seguras y accesibles durante el periodo vacacional, la alcaldía Gustavo A. Madero, encabezada por Janecarlo Lozano, implementó la apertura gratuita de ocho instalaciones acuáticas en diversos puntos de la demarcación. La estrategia estará vigente desde el 22 de julio hasta el 28 de agosto, operando en un horario de 10:00 a 14:00 horas como una opción recreativa para niñas, niños, jóvenes y familias que permanecerán en la capital.

El gobierno territorial prioriza el acceso comunitario para mitigar el impacto económico que representa salir de la ciudad en temporada estival. Los recintos habilitados son los centros deportivos Rosendo Arnaiz, Leona Vicario, Margarita Maza de Juárez, Nueva Atzacoalco, Aquiles Serdán, Miguel Hidalgo y Costilla, la Ciudad Deportiva Carmen Serdán y el Centro Integral de Desarrollo Humano “José Emilio Pacheco”. Para ingresar se requiere el uso de traje de baño, sandalias y toalla, permitiéndose además el acceso con flotadores y juguetes acuáticos; de igual forma, se restringe el ingreso de mascotas, bloqueador solar, alimentos y bebidas alcohólicas.

El alcalde Janecarlo Lozano enfatizó la relevancia de disponer de instructores capacitados en cada inmueble para resguardar a los usuarios durante sus actividades. “Todas las albercas cuentan con instructores que pueden ayudarlos a disfrutar de ellas y pasar unas vacaciones increíbles a lado de la familia, estarán abiertas al público”, afirmó el mandatario local al resaltar que la iniciativa impulsa el desarrollo social y la convivencia armónica dentro del entorno urbano.

Con la implementación de este programa vacacional, la administración de la Gustavo A. Madero reafirma su compromiso con la recuperación integral de la infraestructura comunitaria, el aprovechamiento activo del tiempo libre y el bienestar integral de la ciudadanía.