Flamazo por fuga de gas causa alarma en vivienda de Iztapalapa

Un flamazo, a causa de la mala conexión de un cilindro de gas LP, dejó cinco personas lesionadas en la alcaldía Iztapalapa.

El siniestro ocurrió en un inmueble de planta baja y un nivel ubicado en Callejón Guadalupe y Canal del Pato, en la colonia San José, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Paramédicos valoraron y atendieron a cinco personas por crisis nerviosa y quemaduras menores, sin que ninguna ameritara traslado al hospital.

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Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos sofocaron el conato de incendio y retiraron el cilindro de gas.

"Se suscitó una deflagración por encontrarse zafada la manguera de abastecimiento de un cilindro de gas LP con capacidad para 10 kilos, dañando madera fuera de uso, cajas de plástico y un zaguán", indicaron los vulcanos.

Como medida de prevención, fueron evacuadas unas 15 personas.

Incendio de recámara

En otros hecho, el incendio en una recámara de una vivienda, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, dejó a una persona lesionada por un corte en la mano derecha.

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El incidente ocurrió en un inmueble ubicado cerca del cruce de la calle Norte 72 y Avenida Victoria Oriente, en la colonia Bondojito, indicó la SGIRPC.

"Una mujer resultó afectada con una cortadura en mano derecha, sin ameritar traslado", señaló la dependencia.

Vulcanos sofocaron el fuego y detallaron que se quemó un colchón y otros objetos.