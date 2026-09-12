Estos son los coches que no circularán el domingo por contingencia ambiental
Durante la tarde de este sábado se registraron altas concentraciones de ozono en varios puntos de la CDMX
Debido a la activación de la fase 1 de contingencia ambiental por concentraciones de ozono en el Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, estableció diversas restricciones a la circulación vehicular.
Las limitaciones para vehículos con características especiales iniciarán a las 05:00 horas del domingo 13 de septiembre y concluirán hasta las 22:00 horas del mismo día.
Estos son:
- Los de uso particular con holograma de verificación 2
- Los que tienen holograma de verificación 1, terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9
- Aquellos con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8
- Los automóviles antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2
También se establece restricción de 50 por ciento para las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.
En el caso de las unidades de carga local o federal, no pueden circular entre las 06:00 y las 10:00 horas, solo podrán hacerlo los que participen en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.
En el caso de los taxis con hologramas “00”, “0”, “1” o “2” no pueden circular conforme a las tres primeras disposiciones.
También se contemplan algunas exenciones, entre ellas:
- Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento
- Los que tienen holograma “0” o “00” vigente con engomado diferente al color rosa y terminación de placa diferente a 7 u 8
- Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica
- Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten
- Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia o abastecimiento de agua
La contingencia ambiental por altas concentraciones de ozono se activó la tarde del sábado para el Valle de México, debido a que a las 15:00 horas se registraron 161 ppb en la estación Benito Juárez y 157 ppb en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, ubicada en la alcaldía de Coyoacán.