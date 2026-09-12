Estos son los coches que no circularán el domingo por contingencia ambiental

Debido a la activación de la fase 1 de contingencia ambiental por concentraciones de ozono en el Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, estableció diversas restricciones a la circulación vehicular.

Las limitaciones para vehículos con características especiales iniciarán a las 05:00 horas del domingo 13 de septiembre y concluirán hasta las 22:00 horas del mismo día.

Estos son:

Los de uso particular con holograma de verificación 2

Los de uso particular con holograma de verificación 2 Los que tienen holograma de verificación 1, terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9

Aquellos con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8

Los automóviles antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2

También se establece restricción de 50 por ciento para las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

En el caso de las unidades de carga local o federal, no pueden circular entre las 06:00 y las 10:00 horas, solo podrán hacerlo los que participen en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

En el caso de los taxis con hologramas “00”, “0”, “1” o “2” no pueden circular conforme a las tres primeras disposiciones.

También se contemplan algunas exenciones, entre ellas:

Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento

Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento Los que tienen holograma “0” o “00” vigente con engomado diferente al color rosa y terminación de placa diferente a 7 u 8

Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica

Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten

Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia o abastecimiento de agua

La contingencia ambiental por altas concentraciones de ozono se activó la tarde del sábado para el Valle de México, debido a que a las 15:00 horas se registraron 161 ppb en la estación Benito Juárez y 157 ppb en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, ubicada en la alcaldía de Coyoacán.