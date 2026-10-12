Sujeto se asoma por la ventana del hotel y cae desde un cuarto piso

Luego de asomarse por la ventana de la habitación de un hotel ubicado en el centro de la Ciudad de México, un sujeto perdió el equilibrio y cayó desde el cuarto piso a la cornisa del inmueble.

Por el incidente que se registró minutos antes de las 6 de la mañana, en el hotel Calvin, ubicado en la calle José Azueta 33, personal del hotel, solicitó el apoyo de Bomberos capitalinos y una ambulancia.

Personal de Protección Civil auxilia a un sujeto que cayó desde el cuarto piso de un hotel Foto: Julio Montes

Fue necesario colocar una escalera y la camioneta de los “Vulcanos”, para realizar el descenso de la camilla en la que fue colocado Irvin de 30 años de edad, quien tras la revisión de los paramédicos, resultó con una fractura en el pie izquierdo.

Tras ser estabilizado, el hombre fue llevado al Hospital de Trauma Norte para su atención médica.

Reproducir Personal de Protección Civil auxilia a un sujeto que cayó desde el cuarto piso de un hotel

Joven se distrae y cae a coladera

Por Alma Gudiño

Por otra parte, en el municipio de Torreón, Coahuila, un joven que caminaba por la calle cayó de forma repentina al interior de un tubo de captación de agua, hasta donde arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos, para realizar el rescate.

El accidente se registró en la colonia El fresno, muy cerca del Periférico Raúl López Sánchez.

Al arribar al sitio los elementos observaron a un joven de 18 años de edad, quien había caído a una profundidad de aproximadamente 10 metros, por lo que de inmediato se procedió a realizar las maniobras correspondientes para su extracción.

La persona fue rescatada con vida y posteriormente fue revisada y trasladada por paramédicos de la Cruz Roja para su valoración médica.