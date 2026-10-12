Por irregularidades en el debido procedimiento y por temor a ser despojados de su patrimonio, integrantes y amigos de la familia Cuevas Nava se manifiestan y bloquean la vialidad de Dr. Río de la Loza, frente al búnker capitalino.

La señora Guadalupe Nava denunció qué autoridades del Juzgado 49 de lo civil realizaron mal los procedimientos legales, afectándola y poniendo en riesgo la vivienda que compró hace más de 30 años.

La persona que me vendió la casa la hipotecó y luego hizo un fraude y ahora me la quieren quitar, al señor ya lo demandé, pero no me da la cara y las autoridades no lo buscan para que arregle los papeles”, dijo la afectada.

Solicitó que la fiscal Bertha María Alcalde pueda revisar el caso lo antes posible, debido a que las autoridades del Juzgado 49 le pidieron verbalmente que entregue la propiedad para este viernes, sin entregar la notificación oficial.

Debido a la movilización, policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizaron un operativo para canalizar a los automovilistas por vialidades alternas y salvaguardar la integridad de los inconformes, que mencionaron no retirarse hasta que les atiendan sus peticiones.

Reproducir Familia bloquea Río de la Loza porque les quieren quitar su casa

Predial no aumentará en la CDMX

Por Georgina Olsol

Ante las preocupaciones de diversos selectores de la Ciudad de México (CDMX), diputados de la bancada de Morena en el congreso local afirmaron en conferencia que no aumentará el impuesto predial.

Pues para ello tendría que existir una propuesta de la administración capitalina y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, puntualizó que no habrá incrementos.

Durante La Chilanguera, el diputado Ángel Tamariz, vocero de la bancada, recordó que el Congreso local es el que aprueba el Código Fiscal, por lo que descartó que se pretenda aumentar el gravamen.

Para que quede muy claro el mensaje: no aumentará el impuesto predial. ¿Y por qué lo podemos decir nosotros desde el Congreso? Porque es el Congreso el que aprueba el Código Fiscal", señaló.

Expuso que el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) se encuentra todavía en etapa de proyecto y que su propósito es orientar, es decir, no es una instrucción ni es vinculante.

Comentó que "el programa no está por encima de la Constitución. El programa no decide lo que va a aprobar o no el Congreso de la Ciudad de México. El programa no instruye al Gobierno de la Ciudad de México a modificar algún impuesto o el Código Fiscal. Es un proyecto y es un programa".

Y la diputada Valentina Batres comentó que desde 2019 no se han creado nuevos impuestos para la población que habita la capital del país y explicó que se ha intentado confundir a la ciudadanía al mezclar este tema con la reciente aprobación de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral.

No se entiende esta visión mezquina de tratar de llevar agua a su molino, confundiendo dos disposiciones diferentes para capitalizar un supuesto enojo de la población", comentó.

Y el presidente de Morena en la capital, Paulo García, afirmó que se trata de una campaña deliberada del Partido Acción Nacional: "Cada cierto tiempo repiten esta clase de estrategias. Esta es una faceta más de una apuesta al pánico, al miedo y a la desinformación de la gente, a falta de algo más que ofrecerle a la población", sostuvo.