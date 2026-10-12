Alerta sindicato por estado de la Línea A del Metro

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) alertó por las condiciones en que se encuentra la Línea A del Metro de la Ciudad de México (CDMX).

Señaló que sus equipos e instalaciones padecen deterioro.

El SNTSTC asegura que las condiciones de deterioro que actualmente presentan sus instalaciones y equipos son profundamente preocupantes, pues comprometen la seguridad de los miles de usuarios que diariamente utilizan este importante medio de transporte para trasladarse entre el Estado de México y la Ciudad de México”, indicó en un comunicado difundido este lunes.

Y amagó con detener la operación en las zonas con más riegos.

Debemos advertir, con toda responsabilidad, que de persistir estas condiciones y no atenderse oportunamente las deficiencias que representan riesgos para la operación, las y los trabajadores del Metro podríamos vernos en la penosa, pero necesaria, determinación de suspender el servicio en los tramos donde no existan condiciones de seguridad, como medida preventiva para proteger la vida e integridad de los usuarios y trabajadores.

Esta advertencia no constituye una amenaza ni una medida de presión injustificada. Es una expresión de nuestra responsabilidad profesional y del conocimiento técnico que hemos adquirido durante décadas de servicio. No podemos esperar a que ocurra una tragedia para actuar. La prevención debe estar por encima de cualquier consideración presupuestal o política”, señaló.

Las inmediaciones del Peñón Viejo, en Iztapalapa, es la zona donde los hundimientos diferenciales han provocado mayores afectaciones al cajón de la Línea A del Metro que corre por la Calzada Ignacio Zaragoza, incluso, los trenes deben reducir su velocidad como medida preventiva.

La organización sindical, que agremia a unos 15 mil trabajadores, señaló que el sistema de catenaria requiere mantenimiento profundo y sustitución de cables, postes, péndulos, herrajes y tornillería.

El sistema de vías necesita sustitución de aparatos de cambio de vía, aparatos de dilatación, juntas mecánicas, soldaduras, rieles y balasto.

El sistema eléctrico ocupa la sustitución de cables y rehabilitación de subestaciones de rectificación, fuerza y alumbrado.

Los equipos auxiliares necesitan rehabilitación y mantenimiento de los vehículos especializados utilizados para la conservación de vías.

El sistema de comunicaciones requiere modernización y mantenimiento.

Estas son solamente algunas de las múltiples necesidades que requieren atención inmediata, cuya solución demanda recursos suficientes, planeación técnica y voluntad institucional”, señaló.

El SNTSTC hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que designe recursos para atender la Línea A del Metro que corre de Pantitlán a La Paz.

El SNTSTC hace un llamado respetuoso, pero firme y enérgico, a las diputadas y diputados federales de todas las fuerzas políticas, para que, en el ejercicio de sus atribuciones, destinen los recursos presupuestales indispensables para llevar a cabo la rehabilitación integral de la Línea A del Metro de la Ciudad de México”, señaló.

