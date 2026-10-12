Aprehenden a profesor de educación física por agresión sexual contra un menor

Un maestro de educación física fue detenido en la alcaldía Tlalpan, acusado de abusar sexualmente de un alumno de 13 años e intentar violarlo en la Secundaria Campus Balbuena, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza.

El imputado, identificado como Miguel Ángel "N", de 50 años, fue aprehendido por agentes de la Policía de Investigación (PDI), en cumplimiento de una orden judicial por los delitos de abuso sexual agravado, en dos hechos, y violación en grado de tentativa agravada, ambos cometidos contra una persona menor de 18 años.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, en junio de 2023, el adolescente denunció que su profesor de educación física le habría tocado el pene en distintas ocasiones y que, en una de ellas, intentó violarlo.

Tras lo ocurrido, el menor acudió ante el Ministerio Público para denunciar los hechos, lo que dio origen a la carpeta de investigación CI-FIDCANNA/59/UI-3C/D/03105/07-2025 y al proceso judicial correspondiente.

Como parte de las labores de investigación de campo y gabinete, agentes de la PDI obtuvieron información que permitió ubicar al señalado en avenida Lacandones, esquina con avenida Apaches, en la colonia Pedregal de las Águilas, alcaldía Tlalpan.

En ese punto, los investigadores implementaron vigilancia a pie y, después de varias horas, observaron a un hombre cuyas características físicas coincidían con las registradas en el expediente. Tras identificarse como agentes de la PDI y confirmar su identidad, le notificaron la orden de aprehensión.

Posteriormente, el imputado fue trasladado para su certificación médica y después ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica.