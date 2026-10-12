Partido Verde propone usar más agua tratada para disminuir el consumo de agua potable en CDMX

Con el objetivo de mitigar la presión sobre la red de agua potable y garantizar la sustentabilidad hídrica en la capital, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para obligar a establecimientos con altos niveles de consumo a instalar sistemas de reúso de aguas residuales tratadas.

La propuesta, respaldada por el dirigente local del partido, Jesús Sesma Suárez, plantea que comercios e instalaciones de gran escala utilicen exclusivamente agua tratada para tareas como limpieza, riego de áreas verdes y mantenimiento general, evitando así el desperdicio del recurso potable en actividades cotidianas que no requieren calidad de consumo humano.

Sesma Suárez expresó que, si bien la Ciudad de México dispone de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, aún prevalece el uso de agua potable en procesos industriales y comerciales secundarios.

Explicó que la legislación vigente presenta vacíos al no incluir a diversos giros comerciales de alto impacto, por lo que resulta indispensable actualizar los criterios legales para incorporarlos de manera obligatoria a los esquemas de reciclaje.

"El cuidado del agua exige aprovechar todas las herramientas disponibles. Reutilizar el agua tratada es una medida que contribuye a preservar las fuentes de abastecimiento y a construir una ciudad más resiliente frente a la escasez hídrica", dijo el líder ecologista.

De acuerdo con el PVEM, ampliar el aprovechamiento del recurso hídrico reciclado no solo reducirá la demanda sobre las fuentes de abastecimiento capitalinas y los acuíferos, sino que reforzará la preparación de la metrópoli ante épocas de sequía prolongada.

El partido reafirmó que dará seguimiento al dictamen de esta iniciativa en el Congreso local para promover una gestión eficiente, sostenible y de largo plazo en favor de las futuras generaciones.