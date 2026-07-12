Desaparece 80% de los botes de basura en corredores de la CDMX

En los últimos tres años, más de 80% de las papeleras instaladas en corredores y espacios públicos de la Ciudad de México han sido retirados.

En otras zonas su presencia es cada vez más escasa, lo que deriva en acumulación de basura, taponamiento de coladeras y, al final, en inundaciones severas, un escenario que se ha agravado en la actual temporada de tormentas, advierten especialistas.

El problema se ha hecho visible en avenidas de alta afluencia como Paseo de la Reforma y los corredores Juárez-Madero e Insurgentes, donde encontrar un depósito para residuos puede implicar caminar varios cientos de metros.

De acuerdo con investigadores de The Place Institute, la disponibilidad de papeleras es desigual entre alcaldías; mientras corredores de Miguel Hidalgo, como Masaryk y calles de Polanco, mantienen este tipo de infraestructura, en sectores de la alcaldía Cuauhtémoc prácticamente desapareció.

Guillermo Bernal, urbanista y director de The Place Institute, estimó que ocho de cada 10 papeleras que existían sobre Paseo de la Reforma ya no se encuentran en su sitio, afirmando que 80% de las papeleras de Reforma no existen desde El Caballito hasta la Puerta de los Leones porque se han retirado, perdido o robado de los últimos tres años para acá.

El 80% de las papeleras de Reforma no existen, desde El Caballito hasta la Puerta de los Leones. Se han retirado, se han perdido, se han robado; ya no están, de los últimos tres años para acá.”

Entre la Diana Cazadora y la Puerta de los Leones únicamente se ubicaron tres papeleras, lo que fue corroborado por Excélsior. En contraste, en zonas como Polanco existen depósitos en prácticamente cada esquina e incluso recipientes especiales para desechos caninos.

La falta de esta infraestructura deriva en una mayor presencia de envolturas, botellas, vasos, bolsas y otros residuos sobre banquetas, camellones, parques y vialidades, particularmente en sitios de alta concentración peatonal.

Bernal puntualizó que, además del deterioro de la imagen urbana, la basura abandonada en la vía pública puede ser arrastrada por las lluvias hasta coladeras y drenajes, reduciendo su capacidad de desalojo e incrementando el riesgo de encharcamientos e inundaciones.

El problema volvió a hacerse evidente durante las lluvias del miércoles pasado que dejaron inundaciones severas, espejos de agua de hasta mil metros de extensión y tirantes de aproximadamente 40 centímetros en puntos como Reforma y Bucareli, a la altura de Insurgentes, así como en el cruce Reforma-Periférico.

Durante los festejos mundialistas, los botes de basura lucieron llenos en Paseo de la Reforma. Cuartoscuro

LOS RETOS

Escenas de inundaciones de esa magnitud habían dejado de ser habituales en algunos tramos de esa avenida, dijo el urbanista, quien consideró que la política de retirar o no reponer papeleras parte de la idea de que cada persona debe hacerse responsable de los residuos que genera.

Sin embargo, Bernal señaló que trasladar modelos aplicados en otros países, como Japón, Chile o Colombia, no toma en cuenta las condiciones de movilidad y recolección de basura de la CDMX, donde más de 2 millones de personas comen diariamente en la calle y miles realizan trayectos de entre una hora y media y dos horas para llegar a sus trabajos o regresar a sus hogares.

Hay gente que se come su tamal en la calle. ¿Se va a llevar la hoja del tamal hasta su casa en la noche? Hay gente que hace más de hora y media o dos horas de trayecto todos los días.”

A la par de cuestionar si la gente se llevará los residuos a sus casas, Bernal sumó la falta de horarios precisos para la recolección domiciliaria de desechos.

Mientras en otras ciudades los camiones pasan en horarios establecidos, en la capital los vecinos dependen, en muchos casos, del sonido de una campana para saber que la unidad recolectora llegó a su calle, por lo que, si una persona sale a trabajar temprano, debe confiar su basura a un vecino o dejarla en la esquina.

Si tú te tienes que salir a trabajar a las nueve de la mañana, no puedes esperar al camión que pase a la hora que sea, tienes que confiar tu basura con alguien que esté en casa, con un vecino o la dejas en la esquina.”

Lamentó que la combinación de una recolección irregular y la falta de depósitos públicos provoca que papeleras terminen utilizadas para abandonar residuos domésticos y sean rebasadas.

Las calles aledañas al Ángel de la Independencia lucieron abarrotadas de basura luego del triunfo de México contra Ecuador. Mateo Reyes

FALTA DE DEPÓSITOS

Esta falta de infraestructura quedó expuesta en las celebraciones por los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial, donde el Ángel de la Independencia se convirtió en uno de el principal punto de concentración de aficionados y miles de personas abarrotaron Paseo de la Reforma, Juárez y las inmediaciones del Zócalo.

Tras los festejos por el partido México-Corea del Sur el 18 de junio, autoridades reportaron la recolección de 40 toneladas de residuos en las zonas de celebración, pues Paseo de la Reforma amaneció con montones de vasos, latas, botellas y bolsas sobre banquetas, camellones y el arroyo vehicular.

The Place Institute plantea que las zonas de mayor flujo peatonal deberían contar con una papelera cada 50 metros, mientras que en áreas de menor afluencia la distancia podría ampliarse hasta 150 metros.

Bajo ese parámetro, un recorrido de 500 metros en una zona de alta concentración debería disponer de alrededor de 10 depósitos.