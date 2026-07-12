Sal con tiempo, estas son las marchas y concentraciones que afectan la CDMX

La Ciudad de México registrará este domingo una intensa agenda de movilizaciones sociales, concentraciones, rodadas motociclistas, recorridos ciclistas y actividades recreativas, por lo que autoridades recomiendan a la ciudadanía anticipar sus traslados y considerar posibles afectaciones en distintas vialidades, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Benito Juárez, Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco e Iztacalco.

De acuerdo con la programación, durante la jornada se realizarán dos marchas, diversas concentraciones ciudadanas, dos rodadas motociclistas, cuatro rodadas ciclistas y 23 eventos de esparcimiento.

Marchas programadas

La primera movilización será organizada por la Unión Vecinal Azcapotzalco, que a las 09:00 horas realizará la "Caminata Ciudadana por la Paz y la Unidad de Azcapotzalco", partiendo del Parque de la China con un recorrido aún por definir. La actividad busca promover la convivencia vecinal, fortalecer la solidaridad entre habitantes y fomentar entornos más seguros y limpios.

Más tarde, a las 12:00 horas, Colectivos de Madres Buscadoras llevarán a cabo una celebración religiosa espiritual y caminata desde la Glorieta del Ahuehuete hacia el Ángel de la Independencia para conmemorar el primer aniversario de la desaparición de una estudiante de Biología ocurrida en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, además de visibilizar la problemática de las personas desaparecidas en México. Se prevé la participación de organizaciones como el Colectivo Ajolote Buscador, Sangre de Mi Sangre Ciudad de México y la Glorieta de las y los Desaparecidos.

Debido a las diversas manifestaciones de hoy, se realizan cortes de circulación @OVIALCDMX

Concentraciones en distintos puntos de la capital

Entre las concentraciones previstas destaca la convocatoria de Amigos del Refugio Franciscano en el Lago Mayor de Chapultepec, donde exigirán la devolución de perros y gatos retirados de un albergue durante un operativo realizado en enero de este año.

En Tlatelolco se desarrollará la Feria Multitrueke, organizada por la comunidad Multitrueke Mixiuhca, un espacio dedicado al intercambio de productos, la economía solidaria y la construcción de comunidad.

En la Alameda Central, integrantes de Mexicanos con Ucrania realizarán un acto para rendir homenaje a una escritora e investigadora ucraniana defensora de los derechos humanos y de la documentación de crímenes de guerra.

Asimismo, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) efectuarán un evento político-cultural en solidaridad con trabajadores de la empresa Tornel, quienes mantienen demandas relacionadas con prestaciones laborales, aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo.

En Plaza Tlaxcoaque, la colectiva Hijas de la Cannabis llevará a cabo el evento "Urban Flowers", donde promoverán espacios seguros para consumidoras de cannabis con perspectiva de género y realizarán una actividad con causa en beneficio de perros y gatos. No se descartan afectaciones viales durante el desarrollo del evento.

También se instalarán mesas de recolección de firmas del Movimiento de Regeneración Sindical frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, como parte de su Caravana por el Derecho y la Justicia del Trabajador.

Por la tarde, a las 17:00 horas, aficionados de la Selección Nacional de México convocaron a una concentración en el Ángel de la Independencia para reconocer el desempeño del equipo mexicano durante la Copa Mundial de Futbol 2026, con una asistencia estimada de alrededor de 400 personas.

Rodadas motociclistas y ciclistas

Durante la mañana también se desarrollarán diversas rodadas que podrían generar afectaciones temporales al tránsito.

El grupo Motos Rodadas y Más partirá desde Azcapotzalco con destino a Huasca de Ocampo, Hidalgo, mientras que Arrancones Tláhuac iniciará recorridos simultáneos desde Xochimilco, Tlalpan e Iztapalapa rumbo al Parque Nacional Los Dinamos.

En cuanto a las rodadas ciclistas, están programados recorridos organizados por Rodando con Dinosaurios, Rueda Libre CDMX, Biciarte y Colibríes CDMX, cuyos trayectos abarcarán distintos puntos de la capital y municipios del Estado de México.

Las principales afectaciones viales podrían registrarse en Paseo de la Reforma, Avenida Hidalgo, Chapultepec, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Xochimilco, Iztapalapa y vialidades cercanas al Ángel de la Independencia.

Se recomienda a los automovilistas salir con anticipación, utilizar rutas alternas y mantenerse atentos a la información que emitan las autoridades de movilidad y tránsito durante el desarrollo de las actividades.