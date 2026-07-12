Coloca alcaldía Cuajimalpa sellos de suspensión a Rüstung Blindajes

La Alcaldía Cuajimalpa colocó sellos de Suspensión de Actividades en las instalaciones de la empresa Rüsting Motors S.A. de C.V., que comercialmente usa el nombre de Rüstung Blindajes por infringir las disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México.

Rüstung Blindajes, que tiene como CEO a Fabián López Galindo, se dedica a la manufactura e instalación de materiales de alta resistencia — acero balístico y cristales blindados— en automóviles, camionetas y camiones, y el pasado 30 se junio acudieron miembros de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Alcaldía Cuajimalpa a colocar el sello., mismo que tiene el Folio 213 del Expediente que inicia con las letras ACHÌSIAJR, lo que indica que lo colocaron los de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades.

Tras la colocación del sello de Suspensión de Actividades en las oficinas que están en la zona de Santa Fe, coincidió que la empresa bajó su perfil de la red social de Instragram, ademas de suspender la actividad de su página web, e igual suma a todo esto que en las últimas dos semanas han salido a la luz que la empresa Rüsting Motors S.A. de C.V. o Rüstung Blindajes, junto con su fundador Fabián López Galindo, tienen en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México varias denuncias de clientes acusándolos de fraude, abuso de confianza y falsedad de declaraciones.

Rüsting Motors S.A. de C.V. o Rüstung Blindajes por su nombre comercial pertenecen desde marzo de 2025 como Socio Honorario de la Asociación Intercontinental de Blindadores A.C., que preside su presidente Leopoldo Cerdeira Morán, quien señaló que hasta el día de hoy dicha empresa sigue siendo parte de su asociación, y que si hay información que amerite que salgan de la misma lo van a revisar.