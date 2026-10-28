Sororidad en uniforme: Estela, agente del ERUM, impidió un abuso

Estela Herrera Guzmán, policía y paramédica del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) con 23 años de servicio, fue reconocida por el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, por su actuación en la protección a las mujeres y, en particular, por su intervención en un caso de intento de abuso sexual.

El 21 de junio, la agente recibió vía radio y dispositivo móvil la alerta de un probable abuso sexual en la alcaldía Coyoacán.

Al arribar, encontró a una joven de 21 años con un bebé de tres años en brazos, quien relató que su expareja —que ya contaba con una orden de restricción— irrumpió en su domicilio e intentó abusar de ella mientras amamantaba a su otra hija de un año.

Herrera recordó el impacto del momento y la urgencia de contener la crisis:

El niño estaba muy asustado y pues lo tranquilizábamos con globitos de guantes, aparte de la empatía como mujer (es importante pensar)no sé qué pasaría si le tocara algo así a mi hija.”

Dentro de la ambulancia, el equipo médico evaluó a la joven para descartar lesiones físicas mayores. Sin embargo, el temor de la víctima persistía, ya que el agresor llegó acompañado por un familiar que la amedrentaba asegurando contar con influencias.

A pesar de que la labor paramédica concluía con la atención inicial y debían reanudar sus recorridos ante posibles emergencias urbanas, la oficial decidió no dejar sola a la víctima y la acompañó directamente a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales para asegurar que interpusiera la denuncia correspondiente.

La paramédica tiene sus 52 años de edad y a dos de su retiro, es madre soltera de tres hijos y abuela de cuatro nietos. Nacida en la alcaldía Iztapalapa, su vivencia personal al sacar adelante a su familia sola la llevó a identificarse profundamente con la víctima.

Esta empatía la motivó a transmitirle fortaleza en un momento crítico y a reflexionar sobre la importancia de la salud emocional dentro del entorno familiar: “Mija, si tú estás bien y te muestras con esta seguridad en ti, es lo que demuestras a los niños. Ya lo que ya te lastima, ya lo que ya no te hace feliz, no te hace estar bien, estable, ya hay algo que ya está mal”.

A lo largo de sus 23 años de trayectoria, Herrera ha pertenecido a la Policía de Sector, de Tránsito y al ERUM. Se formó en enfermería dentro de la propia institución y actualmente estudia en la Universidad de la Policía para graduarse como Técnica Superior Universitaria y obtener su cédula profesional en el área médica antes de jubilarse.

Con miras a su futuro, contempla con orgullo los triunfos alcanzados tras décadas de disciplina y servicio.

Nada en la vida es en vano, todo viene con una recompensa. Yo creo que lo conseguí... y pues estoy agradeciendo a Dios porque a esta edad me iré primeramente sin enfermedades y a disfrutar un poquito de lo mucho que me dio”, subrayó.

Finalmente, la oficial hizo un llamado a los automovilistas para ceder el paso a las unidades del ERUM cuando llevan la sirena encendida, pues cada segundo resulta determinante para salvar una vida.

La historia de Estela simboliza la labor de miles de uniformadas en la capital, donde representan 30% de la fuerza policial —lo que convierte a la CDMX en la entidad con mayor inclusión— y donde 75% de ellas balancea diariamente la exigencia operativa con el sostén de sus hogares.