Perrón olfato; Max descubre 10 kilos de metanfetamina ocultos en máquina que iba a Australia

El olfato de Max fue clave para descubrir un cargamento de 10 kilos de metanfetamina que pretendía salir de México con destino a Australia. El perro, integrante de un binomio canino que participa en las revisiones aduaneras, ayudó a detectar la droga escondida en el interior de una máquina para trabajar madera.

La detección ocurrió en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), durante la inspección de un embarque de exportación declarado como una máquina trompo para carpintería. Con el apoyo de Max y de equipos de revisión con rayos X, el personal aduanero descubrió 10 bolsas ocultas en compartimentos de la maquinaria, con una sustancia ajena a sus componentes originales.

Tras la alerta y el hallazgo, personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró el equipo para impedir que el cargamento continuara su ruta hacia Australia.

La maquinaria permanece bajo resguardo precautorio en la Aduana del AICM. Cortesía

La maquinaria permanece bajo resguardo precautorio en la Aduana del AICM. Las autoridades tomaron muestras de la sustancia para que el Laboratorio Central de la ANAM realice los análisis químicos y emita el dictamen técnico correspondiente.

Una vez determinada su composición, se continuará con el procedimiento para poner el caso a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), encargada de dar seguimiento a las investigaciones.

Así, la labor de Max resultó fundamental para detectar un cargamento de presunta droga oculto entre los componentes de una máquina industrial y evitar que siguiera su camino hacia el extranjero.