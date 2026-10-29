Inauguran 'Las Tenebrosas Rutas del TlacuACHe' en Centro Histórico de CDMX

Con la participación de más de 500 personas, la Autoridad del Centro Histórico inauguró la noche del miércoles 28 de octubre la iniciativa "Las Tenebrosas Rutas del TlacuACHe", un recorrido cultural a bordo del Centrobús que integró la celebración del Día de Muertos con la difusión del patrimonio y el uso del espacio público en la capital.

La actividad forma parte del festival "Entre Xolos y Catrinas 2026" y ofreció a los asistentes un trayecto por las calles del primer cuadro de la Ciudad de México ameno y enriquecido con música en vivo, cuentacuentos y espectáculos artísticos.

La inauguración Especial

El objetivo central de esta propuesta gratuita es acercar la cultura a habitantes y visitantes, además de promover nuevas formas de conocer y recorrer los recintos y calles históricas de la metrópoli.

El encuentro permitió visibilizar las capacidades del Centrobús, un medio de transporte impulsado e institucionalizado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, demostrando su potencial para vincular la movilidad urbana con la agenda artística, recreativa y de divulgación cultural.

Acudieron más de 500 personas Especial

Derivado de la amplia respuesta ciudadana, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) propuso formalmente realizar estos recorridos al menos una vez al mes durante la Noche de Museos, en colaboración con la Autoridad del Centro Histórico y los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES).

La inauguración se suma a la oferta del Centro Histórico con motivo del Día de Muertos, la cual abarca talleres, presentaciones y recorridos gratuitos. Esta iniciativa abre la posibilidad de consolidar una agenda periódica que promueva la convivencia ciudadana y aproveche el transporte público como un espacio de aprendizaje y disfrute.