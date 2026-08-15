Detienen a dos hombres por robar monedero a mujer en el Centro Histórico

Dos hombres fueron detenidos en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc, ya que asaltaron a una mujer en el Centro Histórico y escaparon con su monedero a bordo de una motocicleta eléctrica.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México se encargaron de la detención de los sujetos, uno de ellos con antecedentes penales, a quienes les aseguraron una navaja con la que intimidaron a la mujer.

Los hechos ocurrieron mientras los uniformados realizaban sus recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Centro, cuando fueron requeridos por una mujer de 40 años de edad en la esquina de la calle Peña y Peña y la avenida Vidal Alcocer, quien señaló a dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta eléctrica, como quienes momentos antes la amagaron con una navaja para despojarla de sus pertenencias”.

Foto: Especial

Los uniformados comenzaron la persecución y lograron alcanzarlos en el cruce del Eje 1 Norte, en su tramo Héroes de Granaditas y la calle González Ortega, de la colonia Morelos.

Tras ordenarles que se detuviera, les realizaron una revisión y pudieron asegurar una navaja y un monedero con dinero en efectivo que la denunciante reconoció como de su propiedad.

Los dos hombres, ambos de 35 años, fueron detenidos y llevados ante el Ministerio Público, para que se determine su situación legal.

Luego de realizar un cruce de información, se pudo conocer que uno de los detenidos cuenta con tres ingresos al sistema penitenciario de la Ciudad de México, por el delito de robo en sus diferentes modalidades, dos en 2012 y uno en el 2015.