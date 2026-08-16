Brugada pone en marcha tres rutas de RTP llamadas “Las Ardillas”

En San Bartolomé Xicomulco, alcaldía de Milpa Alta, la jefa de gobierno, Clara Brugada, entregó 10 nuevas unidades de la Red de Transporte de Pasajeros, RTP, que conectarán a este pueblo con Xochimilco y el Tren Ligero El Ajolote.

Así lo hizo después de que hace dos semanas, durante la jornada Casa por Casa, habitantes de la zona le expresaron las necesidades de transporte que tenían.

Me gusta venir a cumplir compromisos, un compromiso que hicimos con ustedes hace menos de 15 días y que tiene que ver con la movilidad”, dijo Clara Brugada, quien comentó que acercar transporte público de calidad a las zonas periféricas de la Ciudad es una prioridad de su administración.

“Destinar recursos, destinar transporte público para las periferias es la prioridad, es un acto de justicia social y territorial”, dijo en el evento.

Recordó que al inicio de su administración había 690 unidades de RTP en circulación y hoy suman 900, un incremento de 30 por ciento, y anunció una inversión de 2 mil millones de pesos, que se originan en el fideicomiso de las licencias permanentes, para adquirir nuevos autobuses, con la meta de sumar cerca de 500 unidades más.

Las nuevas unidades llevarán el nombre de Las Ardillas, como se conoce a la población de San Bartolomé Xicomulco, incorporando así la identidad del pueblo al nuevo servicio.

Hoy, a partir de esa consulta breve que hicimos con el alcalde al pueblo, hoy las nuevas ardillas sobre ruedas recorrerán esas mismas montañas”, dijo Brugada.

Las unidades recorrerán tres rutas: la 147-A irá de San Bartolomé Xicomulco (Pozos) hacia Xochimilco (Francisco Goyitos), con un costo de 4 pesos. La 147-B, va de San Bartolomé (Pueblos) al mismo punto y con el mismo costo que el anterior, y la 147-C, que saldrá del mismo punto que la anterior y llegará a Xochimilco Las Palmas, con una tarifa de 2 pesos.

Los horarios que atenderán estas tres rutas serán de 4:30 de la mañana a las 12 de la noche, entre semana, y de 7:00 de la mañana a 21:30 horas los fines de semana.

La flotilla está integrada por autobuses Euro 6, con cámaras de vigilancia, GPS, rampas para silla de ruedas, sistema Braille, espacios para animales de asistencia y asientos preferentes. Además, cuentan con sistema de arrodillamiento, que permite reducir la altura del autobús para facilitar el ascenso y descenso de personas mayores y con discapacidad.

Y Héctor Ulises García Nieto, secretario de Movilidad, informó que las nuevas rutas conectarán San Bartolomé Xicomulco con Xochimilco, el Tren Ligero El Ajolote y otros puntos de la ciudad. Se estima que beneficiará a más de mil 700 personas al día y permitirá reducir hasta 30 minutos algunos tiempos de traslado.